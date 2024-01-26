Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar’ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...

Türk televizyon tarihinde iz bırakan yapımlardan biri olan "Kurtlar Vadisi," hem ana karakterleri hem de onlara eşlik eden sağ kolları ile hafızalarda yer edindi. Kenan Çoban ise ise "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Abdulhey karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu.