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Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...

"Kurtlar Vadisi"nin unutulmaz karakterlerinden Abdulhey'i canlandıran Kenan Yıldız'ın son hali, hayranlarını şaşırttı. Dizide Polat Alemdar'ın sağ kolu olarak hafızalara kazınan Abdulhey karakteriyle tanınan Kenan Çoban, uzun bir süre sonra ortaya çıkan görüntüleriyle gündem oldu. Oyuncunun son halini görünce çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:01
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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar’ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...

Türk televizyon tarihinde iz bırakan yapımlardan biri olan "Kurtlar Vadisi," hem ana karakterleri hem de onlara eşlik eden sağ kolları ile hafızalarda yer edindi. Kenan Çoban ise ise "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Abdulhey karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Ünlü oyuncunun son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar’ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz karakterlere sahip. Çakır'dan Polat Alemdar'a pek çok ana karakterin olduğu yapımda 'sağ kollar' da unutulmadı. Memati ve Aldülhey karakterleri de dizi de öne çıkıyordu.

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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar’ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...

Yıllar geçmesine rağmen Kurtlar Vadisi oyuncuları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban tatilde ortaya çıktı.

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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar’ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son hali sosyal medyaya düştü.

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Kurtlar Vadisi’nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar’ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın son halini görenler "Yıllar Abdülhey'i yormuş" yorumlarında bulundu.