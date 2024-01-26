26 Ocak 2024, Cuma
Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesiyordu! Polat Alemdar'ın sağ kolu Abdulhey değişimi ile şaşırttı! O eski halinden...
"Kurtlar Vadisi"nin unutulmaz karakterlerinden Abdulhey'i canlandıran Kenan Yıldız'ın son hali, hayranlarını şaşırttı. Dizide Polat Alemdar'ın sağ kolu olarak hafızalara kazınan Abdulhey karakteriyle tanınan Kenan Çoban, uzun bir süre sonra ortaya çıkan görüntüleriyle gündem oldu. Oyuncunun son halini görünce çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:01
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