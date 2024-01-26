26 Ocak 2024, Cuma
70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi...
Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak tanınan usta oyuncu Ahmet Sezerel, özellikle "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde canlandırdığı "Çalışkan Ahmet" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit gibi Türk sinemasının dev isimleriyle birlikte kamera karşısına geçen Sezerel, yıllar sonra bambaşka birine dönüştü. İşte şimdilerde 70 yaşında olan usta oyuncunun son hali...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:10
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