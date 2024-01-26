70 yaşındaki Ahmet Sezerel’in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi...

Türk sinemasının efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı, izleyicileri ekran başına kilitlerken unutulmaz karakterleriyle de hafızalara kazındı. Sınıfın çalışkan öğrencisi "Çalışkan Ahmet" karakterini canlandıran usta oyuncu Ahmet Sezerel, masum yüzü ve yakışıklılığıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ancak Ahmet Sezerel'in son halini görenler, Yıllar ona da acımadı" yorumunda bulundu.