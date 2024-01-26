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Haberler Galeri 70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi...

70 yaşındaki Ahmet Sezerel'in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'iydi...

Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı olarak tanınan usta oyuncu Ahmet Sezerel, özellikle "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde canlandırdığı "Çalışkan Ahmet" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit gibi Türk sinemasının dev isimleriyle birlikte kamera karşısına geçen Sezerel, yıllar sonra bambaşka birine dönüştü. İşte şimdilerde 70 yaşında olan usta oyuncunun son hali...

Giriş Tarihi: 26.01.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 16:10
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70 yaşındaki Ahmet Sezerel’in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi...

Türk sinemasının efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı, izleyicileri ekran başına kilitlerken unutulmaz karakterleriyle de hafızalara kazındı. Sınıfın çalışkan öğrencisi "Çalışkan Ahmet" karakterini canlandıran usta oyuncu Ahmet Sezerel, masum yüzü ve yakışıklılığıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ancak Ahmet Sezerel'in son halini görenler, Yıllar ona da acımadı" yorumunda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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70 yaşındaki Ahmet Sezerel’in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi...

Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden Hababam Sınıfı serisi aradan yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

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70 yaşındaki Ahmet Sezerel’in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi...

Hababam Sınıfı'nda "Çalışkan Ahmet" karakteriyle hafızalarda yer edinen Ahmet Sezerel, son dönemlerde merak konusu haline geldi.

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70 yaşındaki Ahmet Sezerel’in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi...

Ünlü oyuncu Cennetin Çocukları, Aşkın Dansı, Gülen Gözler, Aile Şerefi ve Gülen Adam gibi filmlerde Yeşilçam'ın usta isimleriyle başrolü paylaştı.

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70 yaşındaki Ahmet Sezerel’in son halini gören şaşıp kaldı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi...

23 Temmuz 1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Sezerel oyunculuğun yanında yönetmenlik ve senaristlik de yapmıştır.