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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilal Özbilge’den Yeliz Yeşilmen’in eşi Uğur Akbaş’a dava: ‘Bana psikolojik olarak travma yaşattı’ Bilal Özbilge’den Yeliz Yeşilmen’in eşi Uğur Akbaş’a dava: ‘Bana psikolojik olarak travma yaşattı’
Yeliz Yeşilmen, iki yıl önce eşi Uğur Akbaş'ın yatakta kahvaltı yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmış, fotoğraf sosyal medyada olay olmuştu. Bu görüntüyü 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlayan Bilal Özbilge, Uğur Akbaş ile mahkemelik olmuş ve davayı kazanmıştı. Özbilge, bu sefer de psikolojik travma yaşadığı gerekçesiyle Akbaş'a dava açtı.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 16:25
Yeliz Yeşim, eşi Uğur Akbaş'ın yatakta kahvaltı yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu görüntü magazin programlarında çok konuşulmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR TEHDİT VE HAKARET ETTİ
'Söylemezsem Olmaz' programında bu görüntüleri paylaşan Bilal Özbilge'nin avukatının iddiasına göre Uğur Akbaş, yataktaki görüntüsünü programda yayınlayan yapımcıyı arayıp tehdit ve hakaret etti.
Özbilge'nin şikayeti üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanan Akbaş, 14 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı.
"PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞADIM"
Bilal Özbilge, bu gelişmenin ardından yeni bir dava daha açtı. Davalı yüzünden psikolojik travma yaşadığını söyleyen ünlü yapımcı, Akbaş'a 100 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.