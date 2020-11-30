Bilal Özbilge’den Yeliz Yeşilmen’in eşi Uğur Akbaş’a dava: ‘Bana psikolojik olarak travma yaşattı’

Yeliz Yeşilmen, iki yıl önce eşi Uğur Akbaş'ın yatakta kahvaltı yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmış, fotoğraf sosyal medyada olay olmuştu. Bu görüntüyü 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlayan Bilal Özbilge, Uğur Akbaş ile mahkemelik olmuş ve davayı kazanmıştı. Özbilge, bu sefer de psikolojik travma yaşadığı gerekçesiyle Akbaş'a dava açtı.