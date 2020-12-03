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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilal Özbilge'den Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a 100 bin liralık tazminat davası! Bilal Özbilge'den Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a 100 bin liralık tazminat davası!
Yeliz Yeşilmen, iki yıl önce eşi Uğur Akbaş'ın yatakta kahvaltı yaptığı anları Instagram hesabından paylaşmış, fotoğraf sosyal medyada olay olmuştu. Bu görüntüyü 'Söylemezsem Olmaz' programında yayınlayan Bilal Özbilge, Uğur Akbaş ile mahkemelik olmuş ve davayı kazanmıştı. Uğur Akbaş tarafından tehdit edildiğini ve manevi zarara uğradığını belirten Özbilge, açtığı davalara bir yenisi ekledi.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 13:38
Yeliz Yeşilmen, iş insanı eşi Ali Uğur Akbaş'ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Televizyon programı yapımcısı Bilal Özbilge'nin fotoğrafı programda yayınlaması üzerine arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen iş adamı Akbaş hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Akbaş, şikayetin ardından soruşturma aşamasında telefon konuşmasını içeren ses kaydının kendisine ait olmadığını belirtmişti.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın ardından Bilal Özbilge, Asliye Hukuk Mahkmesi'ne başvurarak manevi tazminat davası açtı.
Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in sosyal medyada yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki paylaşımı üzerine magazin gündeminde yer aldığını, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda tartışıldığı günün geç saatlerinde Ali Uğur Akbaş tarafından aranarak 'Seni bitireceğim, ben seni kafaya taktım. Bundan sonra başına gelecekleri düşün.' şeklinde devam eden konuşmanın ardından sinkaflı küfürler ettiğini ve bunların sonucunda manevi olarak zarara uğradığını dile getirdi.