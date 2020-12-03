Bilal Özbilge'den Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a 100 bin liralık tazminat davası!

Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in sosyal medyada yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki paylaşımı üzerine magazin gündeminde yer aldığını, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda tartışıldığı günün geç saatlerinde Ali Uğur Akbaş tarafından aranarak 'Seni bitireceğim, ben seni kafaya taktım. Bundan sonra başına gelecekleri düşün.' şeklinde devam eden konuşmanın ardından sinkaflı küfürler ettiğini ve bunların sonucunda manevi olarak zarara uğradığını dile getirdi.

