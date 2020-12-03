Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız’ın sevgilisi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı...

Sol Yanım dizisinde Serra karakterine hayat veren Özge Yağız, dikkatleri üzerine çekti. Bir dönem gündüz kuşağı dizisi Yemin'de rol alan ve dizideki oyunculuk başarısıyla yıldızı parlayan Özge Yağız, Sol Yanım'daki başarısıyla da ilk bölümden adından söz ettirdi. Özge Yağız hakkında araştırma yapanlar sevgilisini merak etti. Güzel oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sol Yanım'ın yıldızı Özge Yağız'ın sevgilisi...