Arda Türkmen’in Eşi Melodi Elbirliler trafikte dehşeti yaşadı! “Camlara vurdu, beni indirmeye çalıştı”

'BİZ BUGÜN ÜÇ OLDUK'

"Biz bugün üç olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz."