Arda Türkmen’in Eşi Melodi Elbirliler trafikte dehşeti yaşadı! “Camlara vurdu, beni indirmeye çalıştı”
Arda Türkmen'in eşi Melodi Elbirliler, korku dolu anlar yaşadı. Kızı Siena birlikte trafikte olduğu sırada bir adamın arabasına vurmaya başladığını belirten fenomen isim, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 01.11.2023
14:07 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
14:07
Şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu.
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Mutlu birliktelikleri devam eden Elbirliler ve Türkmen'den geçtiğimiz temmuz ayında ise bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çift, bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurmuştu.
Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" açıklamasını yapmıştı. Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırmıştı.
Ünlü çift, kızlarına geçtiğimiz sene kasım ayında kavuşmuştu. Eşi Melodi Elbirliler ile ortak bir paylaşım yayınlayan Arda Türkmen; gönderisine şu notu yazmıştı:
'BİZ BUGÜN ÜÇ OLDUK'
"Biz bugün üç olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz."