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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi'yi kararkteriyle gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla magazin dünyasının gözdesi oldu. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturan Düzyatan, eşiyle olan fotoğraflarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Engin Altan Düzyatan'ın çocukları da merak konusu oldu. İşte Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları...
Giriş Tarihi: 27.03.2021 14:19Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 14:20