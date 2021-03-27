Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından sevenlerinin özel hayatını da mercek altına aldığı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar çifti çocuklarıyla olan fotoğraflarıyla dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar başta olmak üzere ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.



