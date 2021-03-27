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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi'yi kararkteriyle gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla magazin dünyasının gözdesi oldu. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikah masasına oturan Düzyatan, eşiyle olan fotoğraflarıyla sosyal medyada dikkat çekti. Engin Altan Düzyatan'ın çocukları da merak konusu oldu. İşte Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları...

Giriş Tarihi: 27.03.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 14:20
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından sevenlerinin özel hayatını da mercek altına aldığı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları sosyal medyada gündem oldu. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar çifti çocuklarıyla olan fotoğraflarıyla dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan - Neslişah Alkoçlar başta olmak üzere ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE NESLİŞAH ALKOÇLAR'IN ÇOCUKLARI

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE NESLİŞAH ALKOÇLAR'IN ÇOCUKLARI

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE NESLİŞAH ALKOÇLAR'IN ÇOCUKLARI

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın çocukları olay oldu! İşte o fotoğraflar

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE NESLİŞAH ALKOÇLAR'IN ÇOCUKLARI