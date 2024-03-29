Sıla Türkoğlu'nun partneri ünlü oyuncunun oğluymuş! Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Giray karakterine hayat verecek olan Kaan Taşaner, Doğa'nın yeni sevgilisi rolünde. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise, Taşaner'in annesinin de ünlü olduğunu duyunca adeta şaşkına döndü. Anne-oğul meğer o dizide birlikte oynamış...