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Haberler Galeri Sıla Türkoğlu'nun partneri ünlü oyuncunun oğluymuş! Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Sıla Türkoğlu'nun partneri ünlü oyuncunun oğluymuş! Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Giray karakterine hayat verecek olan Kaan Taşaner, Doğa'nın yeni sevgilisi rolünde. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise, Taşaner'in annesinin de ünlü olduğunu duyunca adeta şaşkına döndü. Anne-oğul meğer o dizide birlikte oynamış...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 10:53
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Sıla Türkoğlu’nun partneri ünlü oyuncunun oğluymuş! Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Dizinin yeni oyuncusu Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oluyor. Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı, Doğa'nın yeni partneri olacak.

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Sıla Türkoğlu’nun partneri ünlü oyuncunun oğluymuş! Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Yeni bölümde Kıvılcım'ın kızının imam nikahı kıyıp tesettüre girmesinin ardından sinir krizi geçirmesinin yanı sıra Ertuğrul ve Mihri diziye veda edecek. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem'le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa'nın hayatına da yeni isim giriyor.

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Sıla Türkoğlu’nun partneri ünlü oyuncunun oğluymuş! Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Boşandıktan sonra kızıyla annesinin evine yerleşen Doğa, yeni bir isimle tanışıyor. Doğa'nın tanıştığı ismi ise başarılı oyuncu Kaan Taşaner oynayacak. Taşaner'in karakterinin adı ise Giray...

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Sıla Türkoğlu’nun partneri ünlü oyuncunun oğluymuş! Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

İzleyiciler, ise Kaan Taşaner'in hayatı hakkında araştırmalar yapıyor. Yakışıklı oyuncu, ilk olarak Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle tanınmıştı.

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Sıla Türkoğlu’nun partneri ünlü oyuncunun oğluymuş! Kaan Taşaner annesiyle aynı dizide...

Taşaner hakkında araştırma yapanlar, annesinin kim olduğunu duyunca çok şaşırdı. Anne-oğul meğer o dizide birlikte oynamış...