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Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır son halini paylaştı

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında aniden rahatsızlanan Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu ameliyata alınmıştı. Zorlu süreci atlatmaya çalışan usta oyuncu önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülenmişti. Keyifsiz haliyle dikkat çeken İnanır'dan yeni görüntü geldi. Ameliyatın ardından toparlanmaya çalışan İnanır'ın son görüntüsü sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:28
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Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır son halini paylaştı

20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır son halini paylaştı

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. İnanır'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

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Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır son halini paylaştı

22 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son halini Instagram'dan paylaştı.

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Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır son halini paylaştı

KEYİFSİZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçirdiği beyin damar hastalığı sonrası zor bir süreçten geçen usta isim Kadir İnanır'ın keyifsiz halleri dikkat çekti. Kadir İnanır'ın mutsuz hallerinin yanı sıra uzamış sakalları da dikkatlerden kaçmadı.

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Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır son halini paylaştı

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

İnanır, önceki gün sevgilisi oyuncu Jülide Kural ile Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülenmişti.