30 Nisan 2022, Cumartesi
Beyin kanaması geçirmişti! Kadir İnanır son halini paylaştı
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında aniden rahatsızlanan Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu ameliyata alınmıştı. Zorlu süreci atlatmaya çalışan usta oyuncu önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülenmişti. Keyifsiz haliyle dikkat çeken İnanır'dan yeni görüntü geldi. Ameliyatın ardından toparlanmaya çalışan İnanır'ın son görüntüsü sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:28
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