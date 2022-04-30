30 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a ağır sözler! “5 metre yakınıma yaklaşamayacak insanlara…”

Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a ağır sözler! “5 metre yakınıma yaklaşamayacak insanlara…”

Olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Velayet davasını kaybeden ünlü isim eski eşine bir kez daha ateş püskürdü. Oğlu Kuzey'in 4. yaş gününde kendisinden kaçırıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Normal şartlarda 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim" dedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 10:52
  • 1
  • 19
Özcan Deniz’den eski eşi Feyza Aktan’a ağır sözler! “5 metre yakınıma yaklaşamayacak insanlara…”

Özcan Deniz 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Özcan Deniz’den eski eşi Feyza Aktan’a ağır sözler! “5 metre yakınıma yaklaşamayacak insanlara…”

Şiddet davasından beraat eden Deniz, oğlunun velayetini alabilmek için de mahkemeye başvurmuştu. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti. Ünlü şarkıcı daha sonra da Aktan'ı affettiğini belirtmişti.

  • 3
  • 19
Özcan Deniz’den eski eşi Feyza Aktan’a ağır sözler! “5 metre yakınıma yaklaşamayacak insanlara…”

Ancak eski eşler arasında yine gerginlik yaşandı. Deniz, 4. yaş gününde oğlu Kuzey'in kendisinden kaçırıldığını söyledi. Deniz, "Geçen yıl oğlumun doğum gününde yaşadığım zalimlik bu sene de sahnelendi." dedi.

  • 4
  • 19
Özcan Deniz’den eski eşi Feyza Aktan’a ağır sözler! “5 metre yakınıma yaklaşamayacak insanlara…”

"AYNI FİLMİ TEKRAR TEKRAR OYNUYORLAR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, sert ifadelere yer verdi:

Aynı oyun yeniden sahnelendi. Yine aylardan nisan, yine sen benden uzaklara kaçırıldın ve yine kötüler konseyi bir şeylerin peşinde! Muhtemelen geçen yıl olduğu gibi, Anneler Günü için de bir Instagram şovu hazırlanıyor. 'Mağduru' oynamanın tadına varıldı çünkü. Sonuç alamadıkça seni kullanmaktan bir adım bile geri atmadan aynı filmi tekrar tekrar oynuyorlar.

  • 5
  • 19
Özcan Deniz’den eski eşi Feyza Aktan’a ağır sözler! “5 metre yakınıma yaklaşamayacak insanlara…”

Daha önceki oyun beni velayet davasından geri çekmek içindi, şimdi ise işledikleri suçlara göz yummamı sağlamak. Aslında affetmiştim, ama galiba amaç aynı zamanda haber olmayı da sağlamak (çünkü geçen sene çalışmıştı bu) ve ulaşılamayan hedeflere ulaşmak! Bunun için de çok güzel kullandılar herkesi. Sessizliğimi ve çaresizliğimi de sonuna kadar sömürdüler. Senin tek suçun benim oğlum olman. Bir garibanın oğlu olsaydın çoktan seni kapıma bırakıp kayıplara karışmışlardı.