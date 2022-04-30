30 Nisan 2022, Cumartesi
Özcan Deniz'den eski eşi Feyza Aktan'a ağır sözler! “5 metre yakınıma yaklaşamayacak insanlara…”
Olaylı şekilde ayrılan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmadı. Velayet davasını kaybeden ünlü isim eski eşine bir kez daha ateş püskürdü. Oğlu Kuzey'in 4. yaş gününde kendisinden kaçırıldığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Normal şartlarda 5 metre bile yakınıma yaklaşamayacak insanlara bu cesareti ben verdim" dedi.
Giriş Tarihi: 30.04.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 10:52
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