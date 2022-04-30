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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teke tek kapıştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teke tek kapıştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, özel yaşamıyla da dikkat çekti. Fahriye Evcen'le sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan yakışıklı oyuncu, eşiyle paylaşımıyla dikkat çekti. Basketbol sahasında teke tek kapışan ikilinin mücadelesini 3 yaşındaki oğulları Karan sahadan, komşuları ise camlardan izledi.

Giriş Tarihi: 30.04.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 12:33
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teke tek kapıştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, evlerinin bahçesinde basket maçı yaptı. Sahada çok iddialı olan Özçivit, eşinin arka arkaya yaptığı atışlarla kızdırdı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teke tek kapıştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Komşular çifti balkondan izlerken, en şanslı seyirci ise oğulları Karan'dı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teke tek kapıştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Çift evlerinin bahçesinde bulunan basket sahasında basketbol oynadı. Evcen tayt üstüne ceket giyerken, tişört altına şort giyen Özçivit de tarzını konuşturdu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teke tek kapıştı! O halleri sosyal medyayı salladı

KOMŞULAR İZLEDİ

Burak Özçivit maçı daha ciddiye alan ve galibiyet için asılan taraftı. Fahriye Evcen ise işin daha çok eğlencesindeydi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teke tek kapıştı! O halleri sosyal medyayı salladı

Sadece basket değil, kahkahalar da attı. Heyecanlı ve neşeli geçen bu basketbol müsabakasını çiftin 3 yaşındaki oğulları Karan sahadan, komşuları ise camlardan izledi.