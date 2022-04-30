30 Nisan 2022, Cumartesi
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile Fahriye Evcen teke tek kapıştı! O halleri sosyal medyayı salladı
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, özel yaşamıyla da dikkat çekti. Fahriye Evcen'le sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan yakışıklı oyuncu, eşiyle paylaşımıyla dikkat çekti. Basketbol sahasında teke tek kapışan ikilinin mücadelesini 3 yaşındaki oğulları Karan sahadan, komşuları ise camlardan izledi.
Giriş Tarihi: 30.04.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 12:33
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