25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta'dan paylaşım!
Son olarak Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mesut Akusta geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınanan usta oyuncunun sağlık durumu merak edilirken eşi Şafak Özbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:58
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