Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta'dan paylaşım!

Son olarak Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mesut Akusta geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınanan usta oyuncunun sağlık durumu merak edilirken eşi Şafak Özbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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