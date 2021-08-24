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Haberler Galeri Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta'dan paylaşım!

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta'dan paylaşım!

Son olarak Teşkilat dizisiyle izleyici karşısına çıkan Mesut Akusta geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınanan usta oyuncunun sağlık durumu merak edilirken eşi Şafak Özbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:58
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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta’dan paylaşım!

57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta’dan paylaşım!

Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta’dan paylaşım!

Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta’dan paylaşım!

"Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir Akusta’dan paylaşım!

Usta oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.