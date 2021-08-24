Kalp Yarası ekrana kilitledi! Tüm Türkiye Ferit ve Ayşe’yi izledi

Ayşe üstü kapalı bir şekilde Ferit'i uyarmaya çalışsa da başarılı olmadı.

Hande'ye olan aşkından bir türlü vazgeçemeyen Yaman, Hande ağır sözlerle kendisini reddedince ani bir kararla Betül'e evlenme teklif etti.

Fırtına'nın tedavisi devam ederken yaşanan kazanın sebepleri büyük bir titizlikle incelendi. Fırtına'ya yapılan test sonucunda zehirlendiği ortaya çıkınca Adnan Sancakzade duruma el koydu. Sinan'dan Yaman ve Ferit arasında yaşananların sebebini öğrenen Adnan, büyük bir şok yaşadı. Yaman'ın hırsından dolayı Fırtına'yı zehirleyebileceğini düşünen Adnan, Ferit ve Yaman arasındaki gerilimin büyümemesi için test sonuçlarını değiştirdi.