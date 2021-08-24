25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Kalp Yarası ekrana kilitledi! Tüm Türkiye Ferit ve Ayşe'yi izledi
atv'nin pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" sekizinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 12:02
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