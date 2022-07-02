02 Temmuz 2022, Cumartesi
Beste Açar’dan sürpriz nikah! "Sonsuza kadar 'evet” notuyla duyurdu
Nikah masasına oturmaya hazırlandığı Oksal Erev'den şiddet iddialarıyla ayrılan Beste Açar kısa bir süre sonra Evren Bölek ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birlikteliklerine devam eden ikili, kısa sürede evlilik kararı almıştı. Çift, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu. 47 yaşındaki Açar, "Sonsuza kadar 'evet" notuyla evlendiklerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 02.07.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 14:22
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