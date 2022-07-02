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Beste Açar’dan sürpriz nikah! "Sonsuza kadar 'evet” notuyla duyurdu

Nikah masasına oturmaya hazırlandığı Oksal Erev'den şiddet iddialarıyla ayrılan Beste Açar kısa bir süre sonra Evren Bölek ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birlikteliklerine devam eden ikili, kısa sürede evlilik kararı almıştı. Çift, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu. 47 yaşındaki Açar, "Sonsuza kadar 'evet" notuyla evlendiklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.07.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 14:22
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Beste Açar’dan sürpriz nikah! Sonsuza kadar ’evet” notuyla duyurdu

Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkıcı kızı Beste Açar, geçtiğimiz kasım ayında sosyal medyada yaptığı paylaşım ile 2 Şubat 2022 tarihinde Oksal Erev'le nikah masasına oturacaklarını duyurmuştu. Romantik paylaşımlarıyla adından söz ettiren çiftten, kısa bir süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

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Beste Açar’dan sürpriz nikah! Sonsuza kadar ’evet” notuyla duyurdu

Evliğin eşiğinden dönen 47 yaşındaki Beste Açar, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız girmişti. Ünlü isim, basına yansıyan çıkan haberlerin ardından dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Açar, ayrılığın nedenine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

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Beste Açar’dan sürpriz nikah! Sonsuza kadar ’evet” notuyla duyurdu

"İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz. Son üç ay içinde yaşadığım tutarsız öfke, kontrolsüz duygu durumları, şahsıma haddini aşan müdahaleler neticesinde eskiden arkadaşım olan kişiyle 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren hiçbir ilişkim kalmamıştır. Basında çıkan haberlere cevap vermek için ilk ve son açıklamamdır. Daha fazla bu konuyla bir gündem oluşturmak niyetinde değilim. Şu anda yaşadığımız dünyada ilgilenilmesi, merak edilmesi, araştırılması ve yapılması gereken çok ama çok mühim şeyler var. Saygılarımla."

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Beste Açar’dan sürpriz nikah! Sonsuza kadar ’evet” notuyla duyurdu

'SADECE SEN'

Beste Açar, gündem olan açıklamasından yaklaşık iki ay sonra 'yeni aşk' haberiyle adından söz ettirmişti. Şarkıcı, bir süredir birlikte olduğu Evren Bölek ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşkını duyurmuştu.

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Beste Açar’dan sürpriz nikah! Sonsuza kadar ’evet” notuyla duyurdu

Bayram tatillerini Antalya'da geçiren ve konaklama yaptıkları otelden 'Only You' (Sadece Sen) adlı parça ile ayrı ayrı paylaşım yapan sevgililer, kısa bir süre sonra bu kareleri Instagram'ın hikaye kısmında da paylaşmıştı. Açar, doğum gününde ise, 10 gün önce eşinden boşanan Evren Bölek'ten evlilik teklifi almış ve 'evet' yanıtını vermişti.