Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya davasında ortalık karıştı! Melisa Karacakaya'dan Nisa'ya olay gönderme!

Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya arasındaki tartışma büyüdü! Survivor All Star 2022'nin yarı finalinde elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi oğlunun hakkının yendiğine dair iddialarda bulunca Acun Ilıcalı bu iddialara çok sert çıkmış, "Namusumuza dil uzatanı affetmem" demişti. Karacakaya'nın annesiyle Acun Ilıcalı'nın kavgasına Melisa Karacakaya da dahil oldu. Batuhan Karacakaya'nın kardeşi, Nisa Bölükbaşı'na gönderme yaparak bomba bir paylaşımda bulundu.