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Haberler Galeri Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya davasında ortalık karıştı! Melisa Karacakaya'dan Nisa'ya olay gönderme!

Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya davasında ortalık karıştı! Melisa Karacakaya'dan Nisa'ya olay gönderme!

Acun Ilıcalı ile Batuhan Karacakaya arasındaki tartışma büyüdü! Survivor All Star 2022'nin yarı finalinde elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi oğlunun hakkının yendiğine dair iddialarda bulunca Acun Ilıcalı bu iddialara çok sert çıkmış, "Namusumuza dil uzatanı affetmem" demişti. Karacakaya'nın annesiyle Acun Ilıcalı'nın kavgasına Melisa Karacakaya da dahil oldu. Batuhan Karacakaya'nın kardeşi, Nisa Bölükbaşı'na gönderme yaparak bomba bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 02.07.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022 14:48
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Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya davasında ortalık karıştı! Melisa Karacakaya’dan Nisa’ya olay gönderme!

Survivor All Star 2022 yarışmasının önceki gün İstanbul'da gerçekleşen büyük finalinde şampiyon belli oldu.

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Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya davasında ortalık karıştı! Melisa Karacakaya’dan Nisa’ya olay gönderme!

Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son ikiye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı. Yapılan oylamada en çok SMS'i alan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu.

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Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya davasında ortalık karıştı! Melisa Karacakaya’dan Nisa’ya olay gönderme!

"OĞLUMUN HAKKI YENDİ"

Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi.

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Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya davasında ortalık karıştı! Melisa Karacakaya’dan Nisa’ya olay gönderme!

Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yenmişti" diyerek gündem yarattı.

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Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya davasında ortalık karıştı! Melisa Karacakaya’dan Nisa’ya olay gönderme!

ACUN ILICALI'DAN YANIT GECİKMEDİ

Batuhan Karacakaya'nın annesine yanıt veren Acun Ilıcalı, "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu.