Camdaki Kız'ın Rafet’i Tamer Levent samimi görüntülere montaj dedi! Mahkeme yolunu yuttu

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Rafet Koroğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tamer Levent'in genç bir kadınla samimi görüntüleri magazin gündemine oturmuştu. Bu haberlere ve görüntülere erişim engeli getirilmesi için mahkeme yolunu tutan Levent, basına sızan fotoğrafların montajlandığını, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi.