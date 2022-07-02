02 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Rafet’i Tamer Levent samimi görüntülere montaj dedi! Mahkeme yolunu yuttu

Camdaki Kız'ın Rafet’i Tamer Levent samimi görüntülere montaj dedi! Mahkeme yolunu yuttu

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Rafet Koroğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Tamer Levent'in genç bir kadınla samimi görüntüleri magazin gündemine oturmuştu. Bu haberlere ve görüntülere erişim engeli getirilmesi için mahkeme yolunu tutan Levent, basına sızan fotoğrafların montajlandığını, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 02.07.2022 13:46
  • 1
  • 100
Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent samimi görüntülere montaj dedi! Mahkeme yolunu yuttu

Geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken yakalanan oyuncu Tamer Levent, çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 100
Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent samimi görüntülere montaj dedi! Mahkeme yolunu yuttu

Oyuncu set sırasında prova yapıldığını, çekilen fotoğrafın ise montajlandığını belirtti. Ancak mahkeme oyuncunun talebini reddetti

  • 3
  • 100
Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent samimi görüntülere montaj dedi! Mahkeme yolunu yuttu

Evli ve iki çocuk babası olan 66 yaşındaki oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken objektiflere yakalanmıştı.

  • 4
  • 100
Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent samimi görüntülere montaj dedi! Mahkeme yolunu yuttu

Bu olay sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen Levent, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.

  • 5
  • 100
Camdaki Kız’ın Rafet’i Tamer Levent samimi görüntülere montaj dedi! Mahkeme yolunu yuttu

Ünlü oyuncu hakimliğe sunduğu başvuru dilekçesinde; basına sızan fotoğrafların montajlanmış olduğunu, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi.