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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Babasını kaybeden Bige Önal’dan yürek yakan paylaşım!
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Erhan Önal, geçtiğimiz haftalarda 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Önal'ın oyuncu kızı Bige Önal ise babasının ölümünün ardından sessizliğini bozdu. Babasını kaybetmenin acısıyla sarsılan Önal, yaptığı paylaşımla yürek yaktı. Önal paylaşımında, "Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime..." ifadelerini kullandı. İşte oyuncu Bige Önal'ın takipçilerini duygulandıran o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 16:21
Oyuncu Bige Önal, geçen haftalarda babası Erhan Önal'ı toprağa vermişti. Bige Önal, acı olayın ardından sessizliğini bozdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun bir aradan sonra Instagram hesabında paylaşımda bulunan Bige Önal, babasıyla çocukluk yıllarında çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Önal, paylaşımının altına düştüğü notla ise yürek parçaladı.
Ünlü oyuncu, kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşımının altına şu notu ekledi:
"Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime..." "Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım, onu bilmiyorum. Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm, seni görene kadar. Seni seviyorum babiş"
31 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gösterdi. Takipçileri, Bige Önal'a "Başın sağ olsun" yorumlarında bulundu.