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Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gökhan Özen'in bir süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile evlendiği öğrenildi. Ünlü şarkıcı, nikah haberini sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle duyurdu. Yakın çevrenin katıldığı belirtilen sade törenin ardından Özen, sevgi, saygı ve sadakat vurgusu yaptığı mesajında kendilerini tebrik edenlere teşekkür etti.

Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı 1

Gökhan Özen'in uzun süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile hayatını birleştirdiği öğrenildi. 46 yaşındaki sanatçı, nikah haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Çiftin yakın çevrelerinin katıldığı sade bir tören tercih ettiği belirtilirken, Özen yayımladığı mesajda gösterişten uzak bir birliktelik anlayışını benimsediklerini ve kendileri için sevgi ile karşılıklı saygının öncelikli olduğunu ifade etti.

Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı 2

GÖKHAN ÖZEN EVLİLİK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

"Aramazsan Arama", "Dayanamam" ve "Benim İçin N'apardın" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gökhan Özen, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.

Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı 3

Bir süredir Naz Canbaz ile birliktelik yaşayan Özen'in nikah masasına oturduğu öğrenildi. Ünlü şarkıcı, evlilik haberini sosyal medya hesabından yayımladığı nikah kareleriyle takipçileriyle paylaştı.

Çiftin bu özel günlerinde gösterişli bir organizasyon yerine daha sade bir tören tercih ettiği ve nikaha yakın çevrelerinin katıldığı belirtildi.

Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı 4

GÖSTERİŞTEN UZAK SADE TÖREN TERCİH ETTİLER

Gökhan Özen, nikah fotoğraflarıyla birlikte yayımladığı mesajda evlilik kararlarına ilişkin düşüncelerine de yer verdi.

Özen, hayatında doğru insanı bulmanın önemine değinirken sevgi, saygı ve sadakat kavramlarını öne çıkardı. İki insanın hayatını birleştirmesinde asıl değerin gösterişte değil, aralarındaki bağda olduğunu ifade etti.

Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı 5

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması. Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay.

Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi haliyle yapmak istedik. Şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı.

Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler."

Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı 6

İLİŞKİLERİNİ BİR YIL ÖNCE DUYURMUŞTU

Gökhan Özen ile Naz Canbaz'ın birlikteliği Ağustos 2025'te kamuoyuna yansımıştı. Özen, o dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Naz Canbaz ile ilişkisini ilk kez takipçileriyle paylaşmıştı.

Nikah haberi de yine Gökhan Özen'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı 7

GÖKHAN ÖZEN DAHA ÖNCE SELEN SEVİGEN İLE EVLİYDİ

Gökhan Özen, daha önce Selen Sevigen ile evlilik yapmıştı. Çift 2010 yılında evlenmiş, altı yıl süren evlilikleri 2016 yılında anlaşmalı olarak sona ermişti.

Gökhan Özen’den sürpriz evlilik haberi! Naz Canbaz ile nikah masasına oturdu, ilk kareleri sosyal medyada paylaştı 8

Özen'in Selen Sevigen ile evliliğinden 2012 doğumlu Ada Deren ve 2015 doğumlu Derin Su adında iki kız çocuğu bulunuyor.

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