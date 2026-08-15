Gökhan Özen'in uzun süredir birlikte olduğu Naz Canbaz ile hayatını birleştirdiği öğrenildi. 46 yaşındaki sanatçı, nikah haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Çiftin yakın çevrelerinin katıldığı sade bir tören tercih ettiği belirtilirken, Özen yayımladığı mesajda gösterişten uzak bir birliktelik anlayışını benimsediklerini ve kendileri için sevgi ile karşılıklı saygının öncelikli olduğunu ifade etti.

"Aramazsan Arama", "Dayanamam" ve "Benim İçin N'apardın" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Gökhan Özen, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.

Çiftin bu özel günlerinde gösterişli bir organizasyon yerine daha sade bir tören tercih ettiği ve nikaha yakın çevrelerinin katıldığı belirtildi.

Özen, hayatında doğru insanı bulmanın önemine değinirken sevgi, saygı ve sadakat kavramlarını öne çıkardı. İki insanın hayatını birleştirmesinde asıl değerin gösterişte değil, aralarındaki bağda olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Hayatta en güzel şeylerden biri, doğru insanı bulduğunda her şeyin yerine oturması. Sevgi, saygı, sadakat ve bir kadına gerçekten değer vermenin zarafeti… Gerisi sadece detay.

Eğer amaç iki insanın ömürlerini birleştirmesi ise biz bunu en yalın ve samimi haliyle yapmak istedik. Şatafattan ve gösterişten uzak… Çünkü bizim için gerçek olan aramızdaki sevgi, bağ ve birbirimize duyduğumuz saygı.

Tüm tebrik mesajları için şimdiden teşekkürler."