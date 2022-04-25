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Haberler Galeri Berkay’ı gören tanıyamadı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına yorum yağdı: Yanındaki kim?

Berkay’ı gören tanıyamadı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına yorum yağdı: Yanındaki kim?

2016 yılında nikah masasına oturan ve iki kızı bulunan Berkay ile Özlem Ada Şahin, İtalya'da aşk tazeledi. Como Gölü'nde tatilde olan ünlü çift romantik anlarını takipçileriyle de paylaştı. Saçını ve sakalını kesen Berkay'ı gören ise tanıyamadı. Bambaşka birine dönen şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin'in paylaşımına "Yanındaki kim?" yorumu yağdı.

Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 13:15
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Berkay’ı gören tanıyamadı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına yorum yağdı: Yanındaki kim?

Eşi Özlem Ada Şahin ile İtalya'da olan Berkay, son haliyle şaşkına çevirdi. Yıllardır uzattığı sakalını ve saçını kesen şarkıcıyı görenler tanıyamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Berkay’ı gören tanıyamadı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına yorum yağdı: Yanındaki kim?

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

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Berkay’ı gören tanıyamadı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına yorum yağdı: Yanındaki kim?

Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.

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Berkay’ı gören tanıyamadı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına yorum yağdı: Yanındaki kim?

Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin geçenlerde İtalya'nın meşhur Como Gölü'nde tatildeydi.

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Berkay’ı gören tanıyamadı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına yorum yağdı: Yanındaki kim?

Çift birlikte bol bol romantik karelerini paylaştı. Ancak takipçileri Özlem Ada Şahin'in karşısındaki adamı tanıyamadı!