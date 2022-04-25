Berkay’ı gören tanıyamadı! Özlem Ada Şahin’in paylaşımına yorum yağdı: Yanındaki kim?

2016 yılında nikah masasına oturan ve iki kızı bulunan Berkay ile Özlem Ada Şahin, İtalya'da aşk tazeledi. Como Gölü'nde tatilde olan ünlü çift romantik anlarını takipçileriyle de paylaştı. Saçını ve sakalını kesen Berkay'ı gören ise tanıyamadı. Bambaşka birine dönen şarkıcının eşi Özlem Ada Şahin'in paylaşımına "Yanındaki kim?" yorumu yağdı.