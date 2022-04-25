Destan’da büyük savaş şimdi başlıyor!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.20'de yayınlanacak 21. bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. Ani bir karar alarak Çin'e karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını başlatan Alpagu Han Batuga, Akkız, Temur ve Saltuk'u bu savaşta yanında görmeyi ister. Birbiriyle kavgalı olan oğulları bu durumda Alpagu Han'ın bu teklifine ne cevap verecek? Bu durumdan hoşnut olmayan Ulu Ece ve Kaya'nın hamleleri ne olacak? Akkız ile Saltuk Alpagu Han'ın bu kararını kabul edip sarayda kalacaklar mı?