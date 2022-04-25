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Destan’da büyük savaş şimdi başlıyor!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de salı akşamı 20.20'de yayınlanacak 21. bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. Ani bir karar alarak Çin'e karşı yapılacak savaşın hazırlıklarını başlatan Alpagu Han Batuga, Akkız, Temur ve Saltuk'u bu savaşta yanında görmeyi ister. Birbiriyle kavgalı olan oğulları bu durumda Alpagu Han'ın bu teklifine ne cevap verecek? Bu durumdan hoşnut olmayan Ulu Ece ve Kaya'nın hamleleri ne olacak? Akkız ile Saltuk Alpagu Han'ın bu kararını kabul edip sarayda kalacaklar mı?

Giriş Tarihi: 25.04.2022 13:28
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Destan’da büyük savaş şimdi başlıyor!

21.BÖLÜM:

ULU ECE VE ALACA KARDEŞLİĞİ

Çok küçük yaşta birbirinden ayrılan abla kardeş Akkız'ı yok etmek için tekrar bir araya gelir. Zeki bir plan ile Alaca Hatun'u Akkız'ın yanına sokan Ulu Ece'nin şimdiki planı ne olacaktır? Akkız, Alaca'nın annesini olmadığını öğrenecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan’da büyük savaş şimdi başlıyor!

ÇOLPAN VE BALAMİR'İN HAMLESİ ALPAGU HAN'I TAHTINDAN EDEBİLECEK Mİ?

Şavaş kararı alan Alpagu Han askerlerin iaşelerini temin etmesi için görevlendirdiği Kaya Yabgu'dan gelen haberle şok olur. Gök Orda'da tahılın ve yiyeceğin kalmadığını öğrenen Alpagu Han'ın buna karşı hamlesi ne olacaktır.

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Destan’da büyük savaş şimdi başlıyor!

Planları istedikleri gibi ilerleyen Çolpan ve Balamir'in bir sonraki hedefi nedir?

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Destan’da büyük savaş şimdi başlıyor!

MEİ JİN'İN BÜYÜK KOZU NEDİR?

Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirip hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek, hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek istemektedir. Elinde bu büyük kozu tutan Mei Jin başarılı olabilecek midir?

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Destan’da büyük savaş şimdi başlıyor!

KARDEŞ KAVGASI

Tutkun'un Ulu Ece ve Kaya tarafından öldürüldüğüne emin olan Temur, Kaya'yı pusuya düşürerek alt eder. Köşeye sıkışan Kaya her şeyi itiraf edecek midir?