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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? İşte yeni fragman!
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımı izlenme rekorları kırmış ve dizinin yayın tarihi araştırılmaya başlanmıştı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak ve Osmanlı Devleti'nin kurulma sürecini anlatacak Diriliş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Ünlü oyuncu Özçivit tarihteki güçlü karakter Osman Gazi'ye hayat verecek. Kuruluş Osman'ın yeni fragmanı da merakla bekleniyor! Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yayın tarihi hangi gün? İşte, yeni dizi Kuruluş Osman'a dair tüm merak edilen bilgiler!
Giriş Tarihi: 23.10.2019 21:03 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 21:34
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