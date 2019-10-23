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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? İşte yeni fragman!

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımı izlenme rekorları kırmış ve dizinin yayın tarihi araştırılmaya başlanmıştı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak ve Osmanlı Devleti'nin kurulma sürecini anlatacak Diriliş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Ünlü oyuncu Özçivit tarihteki güçlü karakter Osman Gazi'ye hayat verecek. Kuruluş Osman'ın yeni fragmanı da merakla bekleniyor! Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yayın tarihi hangi gün? İşte, yeni dizi Kuruluş Osman'a dair tüm merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 23.10.2019 21:03 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 21:34
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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? İşte yeni fragman!

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı ve Osman Gazi rolüne hayat vereceği Kuruluş Osman dizisinde, Hazal Subaşı da rolüyle dikkat çekecek. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman dizisi, geçtiğimiz sezonlarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak. İşte, Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesi niteliğinde yer alacak Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı…

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? İşte yeni fragman!

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

Merakla beklenen Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu! Fragmanda Osman Gazi'nin söylediği sözler izleyicileri etkiledi!

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? İşte yeni fragman!

KURULUŞ OSMAN NREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi.

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? İşte yeni fragman!

Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman hangi gün yayınlanacak? İşte yeni fragman!

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

BURAK ÖZÇİVİT

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alacak. Osman Bey karakterini oynayacak Burak Özçivit anlaştıklarını yapımcı Mehmet Bozdağ duyurdu.