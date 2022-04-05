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Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı

48 yaşındaki ünlü sunucu Seray Sever'in hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Son olarak Doya Doya Moda programını sunan Seray Sever programın sona ermesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı haberi ile bozmuştu. Sevenlerini oldukça sevindiren Seray Sever yeni seneyi hamilelik kareleri ile girmişti. 3 sene önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, son olarak dünyaya getireceği 2 bebeğine vereceği adı açıkladı.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 15:03
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Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı

Seray Sever, Eray Sünbül ile dünyaevine girdi. Seray Sever, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Seray Sever, son olarak dünyaya gelecek olan 2 bebeğine vereceği adı açıkladı.

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Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı

8 AYLIK HAMİLE

2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 8 aylık hamile.

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Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı

SERAY SEVER BEBEKLERİNİN ADINI AÇIKLADI

Sosyal medya sayfasından paylaştığı hamilelik fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Seray Sever, önümüzdeki haftalarda dünyaya gelecek bebeklerinin ismini açıkladı.

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Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı

BİRİNİN ADI SOFİA

Seray Sever şu ifadeleri kullandı, "İkizlerden birinin ismi Sofia olacak. Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir 'görüntü' belirmiş ona. 'Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum' diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda.

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Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı

DİĞERİNİN ADI ALYA

Diğer kızın ismini de ben koydum. Onun da adı Alya olacak. Harflerin enerjisine inanan biriyim.