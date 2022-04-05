Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı

BİRİNİN ADI SOFİA

Seray Sever şu ifadeleri kullandı, "İkizlerden birinin ismi Sofia olacak. Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir 'görüntü' belirmiş ona. 'Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum' diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda.