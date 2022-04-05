HaberlerGaleriSeray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı
Seray Sever ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor! Seray Sever bebeklerinin ismini açıkladı
48 yaşındaki ünlü sunucu Seray Sever'in hamile olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Son olarak Doya Doya Moda programını sunan Seray Sever programın sona ermesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever sessizliğini ikiz bebekleri olacağı haberi ile bozmuştu. Sevenlerini oldukça sevindiren Seray Sever yeni seneyi hamilelik kareleri ile girmişti. 3 sene önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, son olarak dünyaya getireceği 2 bebeğine vereceği adı açıkladı.