01 Ekim 2021, Cuma
Bergen’in ailesi konuştu! Gerçekler seneler sonra gün yüzüne çıktı
Ünlü şarkıcı Bergen önce kezzaplı saldırıya maruz kaldı, ardından eski eşi Halis Serbest tarafından katledildi. Cinayetin akabinde Bergen'in yanında annesi Sabahat Çakır da bulunuyordu. Bergen'in dramı Bergen isimli sinema filmine aktarılacak. Bergen'in ölümünden sonra derin bir sessizliğe bürünen ailesi 32 sene sonra başından geçenleri anlattı. Aile üyeleri, beyaz perdeye çıkacak Bergen filminin bugüne kadar öne sürülen yanlış bilgileri ortadan kaldıracağını düşünüyor.
Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:18
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24