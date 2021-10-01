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Bergen’in ailesi konuştu! Gerçekler seneler sonra gün yüzüne çıktı

Ünlü şarkıcı Bergen önce kezzaplı saldırıya maruz kaldı, ardından eski eşi Halis Serbest tarafından katledildi. Cinayetin akabinde Bergen'in yanında annesi Sabahat Çakır da bulunuyordu. Bergen'in dramı Bergen isimli sinema filmine aktarılacak. Bergen'in ölümünden sonra derin bir sessizliğe bürünen ailesi 32 sene sonra başından geçenleri anlattı. Aile üyeleri, beyaz perdeye çıkacak Bergen filminin bugüne kadar öne sürülen yanlış bilgileri ortadan kaldıracağını düşünüyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:18
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Bergen’in ailesi konuştu! Gerçekler seneler sonra gün yüzüne çıktı

Bergen'in katili Halis Serbest, konuk olduğu TV programda "Bergen'i öldürdüğüm için pişman değilim. Ailesi de 'Ölümü hak etti' demişti" Bu sözler infiale yol açtı, sosyal medya üzerinden katile tepki üzerine tepki yağdı. Yıllar sonra ilk defa konuşan Bergen'in ablaları ve abisi de " Bu nasıl bir ifade, nasıl aşağılık sözler! 32 yıl sonra tekrar büyük bir şiddete maruz kaldık. Siz katili TV'ye çıkarıp mikrofon uzatırsanız, sırtını sıvazlarsanız, daha çok kadın öldürülür" şeklinde konuştu.

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Bergen’in ailesi konuştu! Gerçekler seneler sonra gün yüzüne çıktı

32 sene önce kocası Halis Serbest tarafından katledilen ünlü şarkıcı Bergen (Belgin Sarılmışer), yaşam öyküsünü anlatan sinema filmi haberleriyle sürekli, gündeme geliyor. Bir TV kanalında katil Halis Serbest'e uzatılan mikrofon tepkilere neden oldu. "Öldürdüğüm için pişman değilim" diyen Serbest, ailenin de "Bergen ölümü hak etti" dediğini iddia etti. Bergen'in ablaları Hatice Vargı, Aynur Direkçi, Mukadder Terim ve abisi Mehmet Sarılmışer, seneler sonra ilk defa konuştu. Bergen'in ailesi cinayetin perde arkasında olanları, ailece başından geçenleri büyük acıyı ve filmden beklentilerini anlattı.

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Bergen’in ailesi konuştu! Gerçekler seneler sonra gün yüzüne çıktı

HATİCE VARGI (Ablası)

HER GECE ÇOCUĞU OLSUN DİYE DUA EDERDİ

Bergen'i katleden Halis Serbest'e mikrofon uzatıldı, o da 'Ailesi de Bergen'in ölümü hak ettiğini söyledi' dedi...

Böyle bir şeyin doğru olması mümkün mü? Kardeşimiz öldürülecek ve biz "Hak etti" diyeceğiz. Hayatı boyunca yalan söylemiş bir adam 32 yıl sonra çıkıp bizim üzerimizden kendine prim yapıyor. Bir insan bu kadar alçak, bu kadar kötü, aşağılık olamaz ama insan değil...

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Bergen’in ailesi konuştu! Gerçekler seneler sonra gün yüzüne çıktı

Bergen'in ölümü sonrasında anneniz Sabahat Çakır bu acıyla hayatına nasıl devam etti?

Hepimiz yanında olduk. Haberi, annemden günlerce gizledik. Hastaneden çıktığında yeri göğü inletti annem, hâlâ o sesler kulağımda. Esas acıların kadını benim annem. Düşünsenize evladını, kızını gözünün önünde öldüren bir adam var, annemi de yaralıyor, çok korkunç ve acı değil mi? Hepimiz ilahi adalete inanıyoruz.

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Bergen’in ailesi konuştu! Gerçekler seneler sonra gün yüzüne çıktı

Kardeşinizin katili daha önce de Bergen'in (Belgin Sarılmışer) yüzünü kezzapta yaralarken annenizin de yaralandığını biliyoruz...

Evet, Belgin'in önüne geçmiş. Kezzap annemin kollarına ve göğsüne gelmiş. Kurşunlandığında da uzun süre tedavi gördü. Adam, anneme; "Ölümden korkmuyor musun sen?" demiş. Annem de "Korkmuyorum" deyince "Al sana, al sana, vurdum" diye kurşunlamış. Sanki bu olaydan sonra, bu adamın yaptıklarından sonra kadın cinayetleri daha çok arttı.