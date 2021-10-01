01 Ekim 2021, Cuma
Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan'dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Testere Necmi' karakteriyle hafızalarda yer edinen son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 2019 yılının Ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Sevilen sanatçı vefat yıl dönümünde hasretle anıldı. Usta oyuncunun karısı Gülenay Kalkan, Instagram hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak Tarık Ünlüoğlu'nu, ikinci ölüm yıl dönümünde andı. Gülenay Kalkan'ın paylaşımı yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:48
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13