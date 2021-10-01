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Haberler Galeri Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan'dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin

Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan'dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Testere Necmi' karakteriyle hafızalarda yer edinen son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 2019 yılının Ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi olduğu hastanede hayatını kaybetmişti. Sevilen sanatçı vefat yıl dönümünde hasretle anıldı. Usta oyuncunun karısı Gülenay Kalkan, Instagram hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yaparak Tarık Ünlüoğlu'nu, ikinci ölüm yıl dönümünde andı. Gülenay Kalkan'ın paylaşımı yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:48
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Tarık Ünlüoğlu’nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan’dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin

Adeta bir efsaneye dönüşen dizi Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Testere Necmi karakteriyle hafızlara kazınan son olarak Oktay Kaynarca ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri sebebiye1 Ekim 2019 tarihinde 61 yaşında yaşamını yitirdi.

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Tarık Ünlüoğlu’nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan’dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin

Sevilen sanatçı ölümünün 2. yıl dönümünde özlemle anılıyor.

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Tarık Ünlüoğlu’nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan’dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin

EŞİ YÜREK DAĞLADI

Tarık Ünlüoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan sosyal medya paylaşımı ile yürek burktu.

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Tarık Ünlüoğlu’nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan’dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, Ünlüoğlu'na olan özlemini duygusal bir paylaşımla dile getirdi.

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Tarık Ünlüoğlu’nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan’dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin

"HER YERDE, HER ŞEYDE SEN VARSIN, CANIM SEVGİLİM …"

Gülenay Kalkan usta oyuncunun fotoğraf kareleri ile yaptığı paylaşıma "Öteki aleme geçişinin 2. Yılı… Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde, her şeyde sen varsın, canım sevgilim... Buluşuncaya kadar..." notunu düştü.