Tarık Ünlüoğlu’nun vefatının yıl dönümünde eşi Gülenay Kalkan’dan yürek yakan paylaşım: Yüreğimde sönmeyen ateşin

"HER YERDE, HER ŞEYDE SEN VARSIN, CANIM SEVGİLİM …"

Gülenay Kalkan usta oyuncunun fotoğraf kareleri ile yaptığı paylaşıma "Öteki aleme geçişinin 2. Yılı… Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde, her şeyde sen varsın, canım sevgilim... Buluşuncaya kadar..." notunu düştü.