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Instagram canlı yayınıyla rekor kıran Acun Ilıcalı'dan itiraf
Geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmacıları ile birlikte Instagram'dan yaptığı canlı yayınla 1 milyon kişi tarafından izlenen Acun Ilıcalı, Türkiye rekoru kırmıştı. Survivor'da düzenlenen yarışmanın ardından yeni bir rekor denemesi yapan Acun Ilıcalı, 3 milyon kişi tarafından izlenerek 2 miyonluk dünya rekorunu geride bıraktı. Yayın sonrası açıklamalar yapan Ilıcalı, rekorla ilgili bir de itirafta bulundu.
Giriş Tarihi: 26.05.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:46
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