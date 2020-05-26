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Instagram canlı yayınıyla rekor kıran Acun Ilıcalı'dan itiraf

Geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmacıları ile birlikte Instagram'dan yaptığı canlı yayınla 1 milyon kişi tarafından izlenen Acun Ilıcalı, Türkiye rekoru kırmıştı. Survivor'da düzenlenen yarışmanın ardından yeni bir rekor denemesi yapan Acun Ilıcalı, 3 milyon kişi tarafından izlenerek 2 miyonluk dünya rekorunu geride bıraktı. Yayın sonrası açıklamalar yapan Ilıcalı, rekorla ilgili bir de itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 26.05.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 10:46
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Instagram canlı yayınıyla rekor kıran Acun Ilıcalı'dan itiraf

Survivor yarışmacılarıyla birlikte yaptığı Instagram canlı yayınında 3 milyon kişi tarafından izlenerek dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Survivor seçmeleri için aylarca yaptıkları çalışmaların sonucu aldıklarını belirten Ilıcalı, dünya rekoru kırmayı beklemediğini de söyledi.

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Instagram canlı yayınıyla rekor kıran Acun Ilıcalı'dan itiraf

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"Bu sene Survivor'da ciddi derecede casting (rol dağıtımı) çalışması var bence. Aylar süren seçmeler bizi oldukça yordu ama sonunun da böyle güzel olması ayrı bir mutluluk. Tahmin ediyorum, 3 ay sırf seçme yaptık. 3 ay boyunca yarışmacı eledik. En son finalde de o kadar güzel bir ünlüler - gönüllüler kurduk ki, zaten giderken bir şeyler hissediyorduk aslında.

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Instagram canlı yayınıyla rekor kıran Acun Ilıcalı'dan itiraf

Yani birbirinden farklı tipler ve mozaiği tamamlayan tipler vardı. Bu kadar renkli isimlerden de ortaya güzel bir proje çıkması çok da sürpriz değil aslında. Ama seyircimiz burada tabii ki bence yeniliğe ve farklılığa ayrı bir ilgi gösterdi"

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Instagram canlı yayınıyla rekor kıran Acun Ilıcalı'dan itiraf

"3 MİLYON İZLENMEYİ BEKLEMİYORDUM"

"Yıllardır Instagram hesabım var ama son 2-3 aydır özellikle ilgi duyuyorum. Çünkü bizim için dijital medya çok önemli ve Survivor'ın da açıkçası dijitalde yaşanması bizi çok mutlu etti. Bu sene ilk defa televizyonla dijitali birleştirip, Survivor projesine başka bir şekilde yaklaştık. Buradaki en önemli konu da açıkçası bu rekordu. Bu rekordan önce de 1 milyon rekorunu kırdık ama yanlışlıkla kırdık. Yani 1 milyon Türkiye rekoruymuş."

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Instagram canlı yayınıyla rekor kıran Acun Ilıcalı'dan itiraf

"Ben o sırada şöyle bir şey dedim ki, '1 milyon dünya rekoru mu acaba?' Çok da bildiğim bir konu değil aslında o zaman. Sonra da sağ olsunlar bize ulaştılar ve dediler ki; 'dünya rekoru 2 milyon.' Dünya rekoru 2 milyonsa, biz de 'tamam' deyip, 'dünya rekoru kıralım o zaman' dedik.