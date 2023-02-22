Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’dan bebek müjdesi! İşte cinsiyeti

10 Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinden mutlu haber geldi. Deprem felaketinin ilk yaşandığı günden beri afetzedelere yardım için destek gösteren çiftin bebek beklediği öğrenildi. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde Sabancı ailesi aldıkları müjdeli bir haberle sevinç yaşadı. Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzelin, 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın bebeklerinin cinsiyeti...