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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’dan bebek müjdesi! İşte cinsiyeti

10 Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinden mutlu haber geldi. Deprem felaketinin ilk yaşandığı günden beri afetzedelere yardım için destek gösteren çiftin bebek beklediği öğrenildi. Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde Sabancı ailesi aldıkları müjdeli bir haberle sevinç yaşadı. Hacı Sabancı ile iki yıl önce dünyaevine giren sosyetik güzelin, 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın bebeklerinin cinsiyeti...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 12:36
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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’dan bebek müjdesi! İşte cinsiyeti

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, 10 Ekim 2021'de uzun süreli birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni yapan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin mutlu evliliklerini sürdürüyor.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’dan bebek müjdesi! İşte cinsiyeti

Şu sıralar depremzedeler için yardım toplamaya aracılık eden Nazlı Sabancı'dan son olarak müjdeli haber geldi.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’dan bebek müjdesi! İşte cinsiyeti

Acı günlerde gelen müjdeli haber, Sabancı ailesinin yüzünü güldürdü.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’dan bebek müjdesi! İşte cinsiyeti

Hürriyet'in haberine göre; iki yıl önce evlenen Nazlı-Hacı Sabancı çifti, şu sıralar anne-baba olmaya hazırlanıyor. Nazlı Sabancı'nın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’dan bebek müjdesi! İşte cinsiyeti

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Sosyetik çiftin bir kızları olacak.