Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Kerem’in yüzü ilk kez görüntülendi! Babasının kopyası

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden oldu. 18 Ocak'ta ikinci kez anne baba olma mutluluğu yaşayan çift, yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıktı. Lüks teknede görüntülenen ikilinin altı aylık oğlu Kerem ilk kez objektiflere yansıdı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Kerem...