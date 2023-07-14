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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Kerem’in yüzü ilk kez görüntülendi! Babasının kopyası

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Kerem’in yüzü ilk kez görüntülendi! Babasının kopyası

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden oldu. 18 Ocak'ta ikinci kez anne baba olma mutluluğu yaşayan çift, yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatile çıktı. Lüks teknede görüntülenen ikilinin altı aylık oğlu Kerem ilk kez objektiflere yansıdı. İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Kerem...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:59
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Kerem’in yüzü ilk kez görüntülendi! Babasının kopyası

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in kameralardan uzakta büyüttüğü oğlu Kerem ilk kez görüntülendi. Kerem'i görenler 'babasının kopyası' dedi. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Kerem’in yüzü ilk kez görüntülendi! Babasının kopyası

Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Özçivit Ailesi, önceki gün Bodrum Kisebükü'nde demirledikleri lüks teknede görüntülendi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Kerem’in yüzü ilk kez görüntülendi! Babasının kopyası

Kalabalık bir grupla tatil yapan oyuncu çiftin kameralardan uzak büyüttüğü oğlu ilk kez görüntülendi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Kerem’in yüzü ilk kez görüntülendi! Babasının kopyası

Kahvaltı öncesi babasıyla oynayan Kerem'in, abisi Karan'a ve babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Kerem’in yüzü ilk kez görüntülendi! Babasının kopyası

İşte Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu…