Seren Serengil son hali: Damardan besleniyor

Ünlü magazin programı sunucusu Seren Serengil, geçen sene kilo verme uğruna bıçak altına yattıktan sonra sağlık problemleri yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya kadar inen Serengil'in boyu dört santimetre kısaldı. Karaciğer, pankreas ve böbrek problemleri yaşayan sunucu, sürekli serum alıyor. Evinde istirahat Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekti. Peki Seren Serengil'in son hali nasıl? Seren Serengil'in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte Seren Serengil'in son hali…