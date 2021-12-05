05 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seren Serengil son hali: Damardan besleniyor

Seren Serengil son hali: Damardan besleniyor

Ünlü magazin programı sunucusu Seren Serengil, geçen sene kilo verme uğruna bıçak altına yattıktan sonra sağlık problemleri yaşamaya başlamıştı. 43,5 kiloya kadar inen Serengil'in boyu dört santimetre kısaldı. Karaciğer, pankreas ve böbrek problemleri yaşayan sunucu, sürekli serum alıyor. Evinde istirahat Seren Serengil paylaşımlarıyla dikkat çekti. Peki Seren Serengil'in son hali nasıl? Seren Serengil'in son halini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte Seren Serengil'in son hali…

Giriş Tarihi: 05.12.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 15:11
  • 1
  • 20
Seren Serengil son hali: Damardan besleniyor

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçen sene zayıflama uğruna yaptırdığı ameliyat ardından sağlık problemleri yaşamaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Seren Serengil son hali: Damardan besleniyor

43,5 kiloya inen boyu 4 santim kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek problemleriyle boğuşan Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek."

  • 3
  • 20
Seren Serengil son hali: Damardan besleniyor

"Damardan besleniyorum."

  • 4
  • 20
Seren Serengil son hali: Damardan besleniyor

"Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatımı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" demişti.

  • 5
  • 20
Seren Serengil son hali: Damardan besleniyor

SEREN SERENGİL'İN SON HALİ

Seren Serengil bütün gününü serum olarak geçiriyor.