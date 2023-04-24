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Berdan Mardini sahnede aşka geldi! Sevgilisine bakarak...

Berdan Mardini, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. Şarkıcıyı sevgilisi Dilara Talay, Mardini'nin çocukları ile en önden izledi. Mardini, şarkılarını sevgilisinin gözlerinin içine bakarak söyledi.

Giriş Tarihi: 24.04.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 12:37
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Berdan Mardini sahnede aşka geldi! Sevgilisine bakarak...

'Survivor 2023'te ünlüler takımının en flaş isimlerinden olan Berdan Mardini, önce sağlık sorunları sebebiyle ödül oyununu yarıda bırakmış, daha sonra yarışmadan diskalifiye olmuştu.

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Berdan Mardini sahnede aşka geldi! Sevgilisine bakarak...

Ülkeye dönmesinin ardından konserlerine geri dönen Mardini, bayramda Kıbrıs'ta sahne aldı.

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Berdan Mardini sahnede aşka geldi! Sevgilisine bakarak...

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mardini, kurduğu kozmetik markası ile ilgili gelen sorulara "Bakın yüzüm parlıyor. Çünkü kendi ürünlerimi kullanıyorum. Ben kullanmadığım ürünü satmam. Kozmetik sektöründe bizim laflarımız havada kalmaz" dedi.

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Berdan Mardini sahnede aşka geldi! Sevgilisine bakarak...

"SEZONDA 300 KİŞİ EKMEK YİYOR BURADAN"

"4 senedir ilgiyle beslediğim güllerin ve lavantaların beşinci senesinde topladık" diyen Mardini şöyle devam etti:

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Berdan Mardini sahnede aşka geldi! Sevgilisine bakarak...

Şimdi ürüne çeviriyoruz. 30 çeşit ürün ile, gül kremleri, gül suları, kokulu mumlar olacak. Dünya sektörüne marka olarak hitap ediyoruz. Şimdiden anlaşmalarımızı yaptık. Dünyanın her yerinde satılacak ürünlerimiz. Biz insanlar ekmek kazansın, işe girsin diye bir işe girdik ve Allah bizi bu noktalara getirdi. Umarım çok iyi olur. Benim çok duygulanacağınız bir hikayem var. Berdan Mardini bu işi neden yaptı hikayesini izleyeceksiniz lansmanda, videolarda. Şu anda sezonda 200-300 kişi, her ay 50 kişi ekmek yiyiyor buradan. Bu benim için mutluluk verici bir durum. Zaten ilk hedefim buydu. Geldiğim noktada birçok ihanetle, birçok çelmeler ile, zarar ederek buralara kadar geldik. Bu durum da beni mutlu ediyor. Artık Mezopotamya gülleri diye dünya markası olarak anılacak Mardin gülleri. İngiltere, Almanya gibi birçok ülke ile görüştük, anlaştık.