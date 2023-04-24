Berdan Mardini sahnede aşka geldi! Sevgilisine bakarak...

Şimdi ürüne çeviriyoruz. 30 çeşit ürün ile, gül kremleri, gül suları, kokulu mumlar olacak. Dünya sektörüne marka olarak hitap ediyoruz. Şimdiden anlaşmalarımızı yaptık. Dünyanın her yerinde satılacak ürünlerimiz. Biz insanlar ekmek kazansın, işe girsin diye bir işe girdik ve Allah bizi bu noktalara getirdi. Umarım çok iyi olur. Benim çok duygulanacağınız bir hikayem var. Berdan Mardini bu işi neden yaptı hikayesini izleyeceksiniz lansmanda, videolarda. Şu anda sezonda 200-300 kişi, her ay 50 kişi ekmek yiyiyor buradan. Bu benim için mutluluk verici bir durum. Zaten ilk hedefim buydu. Geldiğim noktada birçok ihanetle, birçok çelmeler ile, zarar ederek buralara kadar geldik. Bu durum da beni mutlu ediyor. Artık Mezopotamya gülleri diye dünya markası olarak anılacak Mardin gülleri. İngiltere, Almanya gibi birçok ülke ile görüştük, anlaştık.