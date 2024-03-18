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Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı lüks evinin kirası şoke etti! Meğer ünlü futbolcu...

Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile iki yıl önce hayatını birleştirdi. Son olarak "Ömer" dizisinde Gamze karakteriyle ekranlara gelen Bahadır, Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi, Kulüp, Aramızda Kalsın gibi yapımlarda yer aldı. Ünlü oyuncu şimdi ise yeni eviyle dikkatleri üzerine çekti. Bahadır'ın boğaz manzaralı evine ödediği para adeta dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:01
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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın boğaz manzaralı lüks evinin kirası şoke etti! Meğer ünlü futbolcu...

Özellikle "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz yaz yaptıkları sade ve gözlerden uzak tatil ile gündem olmuştu. Lüks bir tatil tercih etmeyen Gökçe Bahadır ile eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.

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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın boğaz manzaralı lüks evinin kirası şoke etti! Meğer ünlü futbolcu...

Şimdilerde Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle izleyiciyle buluşan Bahadır, son olarak yeni eviyle dikkat çekti.

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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın boğaz manzaralı lüks evinin kirası şoke etti! Meğer ünlü futbolcu...

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve eşi müzisyen Emir Ersoy, Etiler'de bulunan ve Boğaz manzaralı bir daireyi 270 bin liraya kiralamış.

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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın boğaz manzaralı lüks evinin kirası şoke etti! Meğer ünlü futbolcu...

ÜNLÜ FUTBOLCU DA OTURMUŞ!

Bahadır'ın evi görür görmez hayran kaldığı bu lüks dairede daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı Juan Mata'nın aylık 5 bin euroya oturduğu ortaya çıktı. Ayrıca, çiftin Bodrum'da yeni biten villaları da dillerde. Bu villaların da tadilatı sona ermiş durumda.

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Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın boğaz manzaralı lüks evinin kirası şoke etti! Meğer ünlü futbolcu...

Gökçe Bahadır'ın evinin kirasıyla gündeme gelmesinin ardından ünlülerin evleri de merak konusu oldu.