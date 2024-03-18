Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’ın boğaz manzaralı lüks evinin kirası şoke etti! Meğer ünlü futbolcu...

ÜNLÜ FUTBOLCU DA OTURMUŞ!

Bahadır'ın evi görür görmez hayran kaldığı bu lüks dairede daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı Juan Mata'nın aylık 5 bin euroya oturduğu ortaya çıktı. Ayrıca, çiftin Bodrum'da yeni biten villaları da dillerde. Bu villaların da tadilatı sona ermiş durumda.