18 Mart 2024, Pazartesi
Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı lüks evinin kirası şoke etti! Meğer ünlü futbolcu...
Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile iki yıl önce hayatını birleştirdi. Son olarak "Ömer" dizisinde Gamze karakteriyle ekranlara gelen Bahadır, Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi, Kulüp, Aramızda Kalsın gibi yapımlarda yer aldı. Ünlü oyuncu şimdi ise yeni eviyle dikkatleri üzerine çekti. Bahadır'ın boğaz manzaralı evine ödediği para adeta dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:01
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