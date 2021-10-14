Netflix’ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu

Aşk 101 dizisinin 3. sezonu olacak mı? Bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin birinci sezonu 2020 Nisan ayında, ikinci sezonu ise 2021 Eylül ayında izleyiciyle buluştu. Değişik hikayesiyle dikkat çeken Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunu da seyreden vatandaşlar, dizinin üçüncü sezonunun çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? İşte haberin detayları...