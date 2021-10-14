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Netflix'ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu

Aşk 101 3. sezon olacak mı? Geçtiğimiz günlerde 8 bölümlük ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için araştırmalar başladı. Son sezonu tamamlayan izleyiciler, dizinin üçüncü sezonunun çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Netflix'ten resmi açıklama geldi. Peki, Netflix Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:31
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Netflix’ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu

Aşk 101 dizisinin 3. sezonu olacak mı? Bir grup gencin hikayesini anlatan Aşk 101 dizisinin birinci sezonu 2020 Nisan ayında, ikinci sezonu ise 2021 Eylül ayında izleyiciyle buluştu. Değişik hikayesiyle dikkat çeken Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunu da seyreden vatandaşlar, dizinin üçüncü sezonunun çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Netflix’ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu

AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, Aşk 101 dizisi 2. sezonuyla final yaptı. 30 Eylül'de yayınlanan ikinci sezonuyla Aşk 101 dizisi izleyicisine veda etti.

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Netflix’ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu

AŞK 101 2. SEZONDA NELER YAŞANDI?

Aşk 101 2. sezon 1. bölüm: Burcu ile Kemal'in ilişkisinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Necdet'in çevirdiği dolaba öfkelenen Işık, ondan intikam almaya kararlıdır.

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Netflix’ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu

Aşk 101 2. sezon 2. bölüm: Necdet'i koltuğundan etmek için plan yapan grup, Elif'ten yardım ister ve müdürlük görevine adaylığını koyması için Refik'i gaza getirir.

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Netflix’ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu

Aşk 101 2. sezon 3. bölüm: Osman'a deli gibi aşık olan Elif, hayal kırıklığı yaşar. Kerem, grafikerlik hayalinin peşinden gitmesi için Eda'yı teşvik eder. Kemal, Sinan'ı kanatları altına alır.