14 Ekim 2021, Perşembe
Netflix'ten açıklama! Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? Son durum belli oldu
Aşk 101 3. sezon olacak mı? Geçtiğimiz günlerde 8 bölümlük ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin yeni sezonu için araştırmalar başladı. Son sezonu tamamlayan izleyiciler, dizinin üçüncü sezonunun çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Netflix'ten resmi açıklama geldi. Peki, Netflix Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 dizisi 3. yeni sezon gelecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:31
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