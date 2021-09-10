Aşk 101 2. sezon bomba gibi geliyor! Necdet'in defteri dürüldü! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Aşk 101 2. sezon ne zaman? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. yeni sezon tarihi belli oldu. İkinci sezon ile birlikte final yapacak dizinin yeni sezonunda neler olacağı heyecanla bekleniyor. İlk sezonun son bölümünde Necdet öğrencileri özür dilemeleri için tüm öğrencilerin önünde toplamıştı. İkini sezonda Necdet'i müdürlükten gönderme planı yapan öğrencilerin yeni maceraları şimdiden merak konusu oldu. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...