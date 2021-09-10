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Aşk 101 2. sezon bomba gibi geliyor! Necdet'in defteri dürüldü! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Aşk 101 2. sezon ne zaman? Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. yeni sezon tarihi belli oldu. İkinci sezon ile birlikte final yapacak dizinin yeni sezonunda neler olacağı heyecanla bekleniyor. İlk sezonun son bölümünde Necdet öğrencileri özür dilemeleri için tüm öğrencilerin önünde toplamıştı. İkini sezonda Necdet'i müdürlükten gönderme planı yapan öğrencilerin yeni maceraları şimdiden merak konusu oldu. Peki, Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021 13:11
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Aşk 101 2. sezon bomba gibi geliyor! Necdet’in defteri dürüldü! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? 1990'lı yıllarda bir grup gencin hikayesini konu edinen Aşk 101 dizisi, ikinci sezonuyla birlikte final yapacak. Dizinin final kararı takipçilerini üzerken, gençlerin Necdet'in kötülüklerine karşı onu müdürlükten atma planları merak ediliyor. Ekibin yeni maceraları izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki, Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşk 101 2. sezon bomba gibi geliyor! Necdet’in defteri dürüldü! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk 101'in 2. yeni sezonu 30 Eylül 2021 tarihinde ekranlara gelecek. Netflix'te izleyiciyle buluşacak Aşk 101 dizisi, 2'nci sezonuyla final yapacak. Ekip, dostlukları, aşkları ve cesaretleri için daha büyük mücadele vermek zorundalar.

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Aşk 101 2. sezon bomba gibi geliyor! Necdet’in defteri dürüldü! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

NECDET'İN DEFTERİ DÜRÜLÜYOR

Ekip ile Necdet arasındaki düşmanlık artıyor. Okulda öğrencileri hizmetli gibi çalıştıran Necdet için öğrenciler plan hazırlıyor.

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Aşk 101 2. sezon bomba gibi geliyor! Necdet’in defteri dürüldü! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Necdet'i müdürlükten atma hazırlıkları yapan öğrenciler planlarını harekete geçiriyor.

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Aşk 101 2. sezon bomba gibi geliyor! Necdet’in defteri dürüldü! Netflix Aşk 101 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Öğrencilerin önünde sunum yapan Necdet'in üzerine ekip boya döküyor. Ekip ile Necdet arasındaki düşmanlığın sonucu ne olacak şimdiden merak konusu.