Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi

"DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞIM MUHTEŞEM BİR HİS"

Kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın oğlu Ali'yi kucağına almasıyla teyze olma mutluluğu yaşayan Soral, "Ali dünyaya geldikten birkaç gün sonra, 'Ne hissediyorsun?' diye ablama sormuştum. Gülerek 'Hastaneden çocuk kaçırmışız gibi hissediyorum' dedi. Gerçekten en başındaki his o. Birden küçücük biri dahil oluyor ailenize ve tüm sorumluluğu size ait. Zaman geçtikçe, onu izledikçe büyülenmemek mümkün değil. Şimdi aklımız hep onda ve ayrı kaldığımızda en çok onu özlüyoruz. Daha önce yaşamadığım muhteşem bir his! Teyzelik bir harika" ifadelerini kullandı.