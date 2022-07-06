06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi

Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi

Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı sorunları atlatan Bensu Soral, sosyal medyada dayatılan güzellik algısı hakkında düşüncelerini açıkladı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Güzel oyuncu, "Herkes birbiriyle yarış halinde." dedi. Güzel oyuncu, İsmail Demirci-Hande Soral çiftinin oğulları Ali'nin dünyaya gelmesiyle tattığı teyzelik duygusu hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 06.07.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 12:08
  • 1
  • 11
Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi

2018 yılında nikâh masasına oturduğu iş insanı Hakan Baş ile evliliklerinin üzerindeki kara bulutları dağıtan Bensu Soral, InStyle Türkiye'nin yeni sayısının kapağında yer aldı. Dergiye röportaj veren oyuncu, "Sosyal medyanın genç kadınlara dayattığı beden ve güzellik algısı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle cevapladı:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi

"Sosyal medyanın geldiği noktada bu durum artık had safhada yaşanıyor. Bunun bir yerde bitmesini çok istiyorum. Herkes birbiriyle yarış halinde ve kendisinde eksiklik hisseden insanlara bu durumun zarar verdiği ortada."

  • 3
  • 11
Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi

"Aslında en acı olan da şu ki; sosyal medyada yapılan paylaşımların çoğu gerçeklikten çok uzak. Kısacası hastalıklı bir boyuta geldi. Fakat son zamanlarda bu algının yıkılması için sarf edilen çabalar da gözden kaçmamalı. Umarım hep birlikte bu güzellik algısını değiştirebiliriz."

  • 4
  • 11
Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi

"DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞIM MUHTEŞEM BİR HİS"

Kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın oğlu Ali'yi kucağına almasıyla teyze olma mutluluğu yaşayan Soral, "Ali dünyaya geldikten birkaç gün sonra, 'Ne hissediyorsun?' diye ablama sormuştum. Gülerek 'Hastaneden çocuk kaçırmışız gibi hissediyorum' dedi. Gerçekten en başındaki his o. Birden küçücük biri dahil oluyor ailenize ve tüm sorumluluğu size ait. Zaman geçtikçe, onu izledikçe büyülenmemek mümkün değil. Şimdi aklımız hep onda ve ayrı kaldığımızda en çok onu özlüyoruz. Daha önce yaşamadığım muhteşem bir his! Teyzelik bir harika" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 11
Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi

"BU ÖZELLİĞİM HAYATIMI KOLAYLAŞTIRIYOR"

Son olarak geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Cam Tavanlar' dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veren 31 yaşındaki güzel, en güçlü yanını da şu sözlerle açıkladı: