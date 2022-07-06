06 Temmuz 2022, Çarşamba
Bensu Soral isyan etti: Artık hastalıklı bir boyuta geldi
Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı sorunları atlatan Bensu Soral, sosyal medyada dayatılan güzellik algısı hakkında düşüncelerini açıkladı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Güzel oyuncu, "Herkes birbiriyle yarış halinde." dedi. Güzel oyuncu, İsmail Demirci-Hande Soral çiftinin oğulları Ali'nin dünyaya gelmesiyle tattığı teyzelik duygusu hakkında da konuştu.
Giriş Tarihi: 06.07.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 12:08
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