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Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 11:54
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Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu oldu.

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Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bir yanı aşk, bir yanı intikamla kavrulan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...

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Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Amine Gülşe

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Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Amine Gülşe ile annesi

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Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Meğer oğlundan daha ünlüymüş

Azra Akın ve annesi

Kainat Güzeli, herkesin çok merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.