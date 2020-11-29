Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Meğer oğlundan daha ünlüymüş Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Meğer oğlundan daha ünlüymüş Hercai Akın Akınözü annesi kimdir? Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Miran karakteri ile herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri. Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 11:54
Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bir yanı aşk, bir yanı intikamla kavrulan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...
Amine Gülşe
Amine Gülşe ile annesi
Azra Akın ve annesi
Kainat Güzeli, herkesin çok merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.