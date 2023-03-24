Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor. Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde Hakan Akkaya, Uğurkan Erez ve Ivana Sert ile birlikte Stil İkonu yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor. Lüks hayatıyla sıkça konuşulan Aslıhan Doğan Turan'ın hırkasının fiyatı gündem oldu. İşte dudak uçuklatan rakam...