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Haberler Galeri Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı

Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor. Aslıhan Doğan Turan, şimdilerde Hakan Akkaya, Uğurkan Erez ve Ivana Sert ile birlikte Stil İkonu yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor. Lüks hayatıyla sıkça konuşulan Aslıhan Doğan Turan'ın hırkasının fiyatı gündem oldu. İşte dudak uçuklatan rakam...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 16:14 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 16:14
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Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı

Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu mutlu evliliğinden ise iki çocuğu dünyaya geldi.

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Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve tarzıyla gündemden düşmeyen Turan, şimdilerde Stil İkonu yarışmasının jüri koltuğunda oturuyor.

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Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı

Geçtiğimiz günlerde aldığı 42 milyon TL'lik arabası çok konuşulan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın hırkasının fiyatı gündem oldu.

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Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı

Yarışmada giydiği hırkanın 93 bin TL olması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Aslıhan Doğan’ın hırkasının fiyatı ağızları açık bıraktı

İşte Aslıhan Doğan'ın o hırkası...