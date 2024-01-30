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Kardeşlerim'in Harika’sıydı! Gözde Türker'in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Kardeşlerim dizisi konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Ancak diziden ayrılan Özge Türker, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Dizide 'Harika' karakterine hayat veren güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar, ablasının da ünlü olduğunu görünce inanamadı. Gözde Türker'in ablası meğer usta sanatçı İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:55
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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle ekrana damgasını vuran Gözde Türker, ekranın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Diziden ayrılan güzel oyuncu magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hakkında araştırma yapanlar yetenekli ismin kız kardeşini görünce gözlerine inanamıyor. İşte, Türker'in İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ablası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Gözde Türker, sosyal medyada da yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Özel hayatıyla inceleme altına alınan güzel oyuncunun kardeşini görenler ise şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

26 yaşındaki güzel oyuncunun düğünündeki isimlerden biri de opera mezunu sanatçı ablası Buse Türker'di.

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Kardeşlerim’in Harika’sıydı! Gözde Türker’in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Gözde Türker'in kardeşi İbrahim Tatlıses'in daha 13 yaşındayken konserinde sahneye çıkarttığı ve Berivanım türküsünü söylettiği isim çıktı.