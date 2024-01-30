Kardeşlerim'in Harika’sıydı! Gözde Türker'in kardeşi bakın hangi şarkıcı çıktı! İbrahim Tatlıses keşfetmiş...

Kardeşlerim dizisi konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Ancak diziden ayrılan Özge Türker, özel hayatıyla sık sık gündem oluyor. Dizide 'Harika' karakterine hayat veren güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar, ablasının da ünlü olduğunu görünce inanamadı. Gözde Türker'in ablası meğer usta sanatçı İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilmiş. İşte detaylar...