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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 59. bölümü nefes kesecek! Büyük savaş başlıyor...

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 59. bölümü nefes kesecek! Büyük savaş başlıyor...

ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için nefesler tutuldu. Başrollerinde Oktay Kaynarca'nın Cezayir, Ebru Özkan Saban'ın Leyla, Mustafa Üstündağ'ın Behçet ve Ali Seçkiner Alıcı'nın Kurban Baba karakterlerini canlandırdığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 59. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:03
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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 59. bölümü nefes kesecek! Büyük savaş başlıyor...

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 59. bölümü nefes kesecek! Büyük savaş başlıyor...

Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır. Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 59. bölümü nefes kesecek! Büyük savaş başlıyor...

Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer. Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.


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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 59. bölümü nefes kesecek! Büyük savaş başlıyor...

Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 59. bölümü nefes kesecek! Büyük savaş başlıyor...

Erman ise masanın yeni üyesi Behçet'i kullanarak ona büyük bir sürpriz hazırlar.