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Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün! Eski halinden eser kalmamış...

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz afacan tiplemelerinden biri olan "Hüdaverdi", 1971 yılında izleyicilerle buluştu. Lale Oraloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ve Bizimkiler'in öyküsünü beyaz perdeye taşıyan "Hüdaverdi-Pırtık" adlı film, dilenci Pırtık ve mahallenin afacan çocuğu Hüdaverdi'nin maceralarını konu edindi. Filmin başrolü olan Önder Tekin ise yıllar sonraki görüntüsüyle gündem oldu. 57 yaşındaki oyuncu bakın nasıl değişmiş...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:54
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Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün! Eski halinden eser kalmamış...

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Hüdaverdi'nin ardındaki isim, genç yaşta sinema dünyasına adım atan ve milyonların kalbinde taht kuran Önder Tekin, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. "Hüdaverdi-Pırtık" filmindeki kocaman siyah gözlükleri ve şapkasıyla hafızalara kazınan Tekin, büyük bir değişim geçirmiş durumda.

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Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün! Eski halinden eser kalmamış...

Yeşilçam'a babasının gayretleriyle 5 yaşında adım atan ve "Hüdaverdi" karakteriyle unutulmaz bir iz bırakan Önder Tekin, şimdi 57 yaşında. "Hüdaverdi"nin yanı sıra "Ezilenler" filminde de rol alan Tekin, iki filmlik kariyerinin ardından sinema dünyasına veda etti ve endüstri meslek lisesi eğitimi sonrasında teknisyenlik yapmaya başladı.

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Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün! Eski halinden eser kalmamış...

Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl boyunca makine ve satın alma müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Önder Tekin, şimdi ise emeklilik hayatının keyfini sürüyor. Babasının tiyatrocu olmasıyla sinema hayatına başlayan Tekin, Yeşilçam'ın efsane karakterlerinden biri haline gelmişti.

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Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün! Eski halinden eser kalmamış...

Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı "Hüdaverdi-Pırtık" filminde, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi ünlü isimlerle birlikte rol aldı.

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Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si son haliyle şaşırttı! Onu bir de şimdi görün! Eski halinden eser kalmamış...

Önder Tekin'in şu anki görüntüsü ise merak konusu haline geldi. Yılların geçmesiyle birlikte minik Hüdaverdi'nin görünümü de değişti ve artık saçlarına aklar düştü...