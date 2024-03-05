Survivor Hilmi Cem'in sevgilisi Pırıl Atasev'in o paylaşımı dikkat çekti! Avatar Atakan'ın eşi...

Survivor All Star'a sonradan dahil olan ve Kırmızı takımında mücadele eden Hilmi Cem İntepe, hayatı ve kariyeriyle izleyicilerin ilgisini çeken bir isim haline geldi. Özellikle Kırmızı takımın dokunulmazlık mücadelesinde yaşanan gerilimli anlarla dikkat çeken İntepe, başarılı performansıyla takdir topluyor. Ancak yarışmadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Sevgilisi Pırıl Atasev'in yaptığı son paylaşım ise gündeme oturdu. İşte detaylar...