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Haberler Galeri Survivor Hilmi Cem'in sevgilisi Pırıl Atasev'in o paylaşımı dikkat çekti! Avatar Atakan'ın eşi...

Survivor Hilmi Cem'in sevgilisi Pırıl Atasev'in o paylaşımı dikkat çekti! Avatar Atakan'ın eşi...

Survivor All Star'a sonradan dahil olan ve Kırmızı takımında mücadele eden Hilmi Cem İntepe, hayatı ve kariyeriyle izleyicilerin ilgisini çeken bir isim haline geldi. Özellikle Kırmızı takımın dokunulmazlık mücadelesinde yaşanan gerilimli anlarla dikkat çeken İntepe, başarılı performansıyla takdir topluyor. Ancak yarışmadaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Sevgilisi Pırıl Atasev'in yaptığı son paylaşım ise gündeme oturdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 10:05
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Survivor Hilmi Cem’in sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Avatar Atakan’ın eşi...

Asıl mesleği dansçılık olan Hilmi Cem İntepe, ilk kez Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında dans gösterisiyle dikkatleri üzerine çekti. 2013 yılında Survivor yarışmasına katılan ve birincilikle ayrılan İntepe, daha sonra da Survivor All Star'a katıldı. Bu yarışma sayesinde geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı ve oyunculuk kariyerine adım attı.

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Survivor Hilmi Cem’in sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Avatar Atakan’ın eşi...

Oyunculuk serüvenine Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteriyle başlayan İntepe, daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizilerde ve filmlerde rol aldı. 2016 yılında Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.

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Survivor Hilmi Cem’in sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Avatar Atakan’ın eşi...

Pırıl Atasev son paylaşımına, "Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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Survivor Hilmi Cem’in sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Avatar Atakan’ın eşi...

Pırıl Atasev, Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz'ın paylaşımına ise "Bizimkiler" dedi.

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Survivor Hilmi Cem’in sevgilisi Pırıl Atasev’in o paylaşımı dikkat çekti! Avatar Atakan’ın eşi...

Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa Candemir'i olarak başrolü üstlenen Hilmi Cem İntepe, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Hilmi Cem İntepe, geçtiğimiz gün Instagram hesabından sevgilisiyle havaalanında fotoğrafını paylaşmıştı. Bu paylaşım ile "Hilmi Cem İntepe yarışa dahil oluyor." iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.