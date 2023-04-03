Safiye Soyman ve Seda Sayan’dan estetik sonrası olay paylaşım! "Onca operasyondan sonra...”

Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın paylaşımı gündeme oturdu! Sayan'a oturup bir dizi estetik operasyon geçiren Safiye Soyman, son olarak boynuna 'lolita lift' denilen yöntemi uygulatmıştı. Son günlerde yaşadığı değişimle gündemden düşmeyen ünlü isim tüm bu estetik müdahalelere rağmen, huyundan vazgeçmedi. Birlikte fotoğraf paylaşan yakın arkadaşlar filtre uygulamaktan geri durmadı.