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Haberler Galeri Safiye Soyman ve Seda Sayan’dan estetik sonrası olay paylaşım! "Onca operasyondan sonra...”

Safiye Soyman ve Seda Sayan’dan estetik sonrası olay paylaşım! "Onca operasyondan sonra...”

Seda Sayan ve Safiye Soyman'ın paylaşımı gündeme oturdu! Sayan'a oturup bir dizi estetik operasyon geçiren Safiye Soyman, son olarak boynuna 'lolita lift' denilen yöntemi uygulatmıştı. Son günlerde yaşadığı değişimle gündemden düşmeyen ünlü isim tüm bu estetik müdahalelere rağmen, huyundan vazgeçmedi. Birlikte fotoğraf paylaşan yakın arkadaşlar filtre uygulamaktan geri durmadı.

Giriş Tarihi: 03.04.2023 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 16:07
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Safiye Soyman ve Seda Sayan’dan estetik sonrası olay paylaşım! Onca operasyondan sonra...”

Son dönemde yaptırdıkları estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan ve Safiye Soyman meşhur sosyal medya filtrelerini uygulamayı da ihmal etmedi.

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Safiye Soyman ve Seda Sayan’dan estetik sonrası olay paylaşım! Onca operasyondan sonra...”

Seda Sayan'ın filtreyle Soyman'ı bu hale getirdiği kare hala hafızalarda. Bu filtreli kareye bir yenisi daha eklendi.

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Safiye Soyman ve Seda Sayan’dan estetik sonrası olay paylaşım! Onca operasyondan sonra...”

YİNE BEBEK FİLTRESİ

Birlikte paylaşım yapan Seda Sayan ile Safiye Soyman yine bebek filtresi uygulayınca olanlar oldu.

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Safiye Soyman ve Seda Sayan’dan estetik sonrası olay paylaşım! Onca operasyondan sonra...”

Bu paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları "Onca operasyondan sonra yine bebek filtresi mi?" yorumları yapıldı.

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Safiye Soyman ve Seda Sayan’dan estetik sonrası olay paylaşım! Onca operasyondan sonra...”

KULAKLARINI BÜYÜTMÜŞLER!

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Safiye Soyman'ın son hali şaşkına çevirdi. Soyman geçtiğimiz yıllarda estetik iddialarıyla bir kez daha gündeme gelmişti.