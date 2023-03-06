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Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu
Aşkları tam gaz devam eden Oğulcan Engin ve Miray Daner İstanbul depremi uyarıları sonrası harekete geçti. Engin'in Levent'teki rezidansında beraber yaşayan ikili daireyi satmak için harekete geçti. Rezidanstan taşınma kararı alan çift Kemerburgaz'da villa baktı. Milyonluk dairesini de satacağı iddiası ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:13Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 14:13