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Haberler Galeri Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu

Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu

Aşkları tam gaz devam eden Oğulcan Engin ve Miray Daner İstanbul depremi uyarıları sonrası harekete geçti. Engin'in Levent'teki rezidansında beraber yaşayan ikili daireyi satmak için harekete geçti. Rezidanstan taşınma kararı alan çift Kemerburgaz'da villa baktı. Milyonluk dairesini de satacağı iddiası ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 06.03.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 14:13
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Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu

Miray Daner'in deprem korkusu, Oğulcan Engin'e de yansıdı. Levent'te Engin'in 95 milyon TL'lik rezidansında yaşayan çiftten Engin, daireyi satmak ya da 250 bin TL'ye kiraya vermek için kolları sıvadı. Çift, Kemerburgaz tarafında bir villada yaşamayı planlıyor

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Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu

Genç işletmeci, uzun yıllardır İstanbul manzaralı lüks dairesinde yaşıyor.

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Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu

Takvim'in haberine göre; Miray Daner ile Oğulcan Engin, güzel oyuncunun 'Önce kariyerim' demesiyle evliliği henüz düşünmüyor.

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Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu

Aşkları dolu dizgin devam eden Miray Daner ile Oğulcan Engin, bir süredir Engin'in Levent'teki rezidansında beraber yaşıyordu.

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Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu

Ancak güzel oyuncuyu deprem korkusu sardı. Yüksek katlı binada korkusu artan Miray Daner, az katlı bir villada oturmak isteğinden aşkına bahsetti.