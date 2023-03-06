Deprem korkusu harekete geçirdi! Oğulcan Engin ve Miray Daner’in yeni rotası belli oldu

Miray Daner'in deprem korkusu, Oğulcan Engin'e de yansıdı. Levent'te Engin'in 95 milyon TL'lik rezidansında yaşayan çiftten Engin, daireyi satmak ya da 250 bin TL'ye kiraya vermek için kolları sıvadı. Çift, Kemerburgaz tarafında bir villada yaşamayı planlıyor