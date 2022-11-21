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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sürpriz var

Ben Bu Cihana Sığmazam 22 Kasım Salı günü ekrana gelecek yeni bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde Cezayir'in sürprizi olacak. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 10. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 12:36
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sürpriz var

10.Bölüm:

Cezayir, Bagnall'ın adamları tarafından kaçırılıp işkence altında sorguya alınır. Konuşmadığı takdirde sadece kendisinin değil ailesinin hayatı da tehlikededir. Bu sorgu sırasında Orhan ve Cezayir'in geçmiş anıları su yüzüne çıkar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sürpriz var

Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sürpriz var

Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sürpriz var

Cezayir ve ekibi intikam almak için harekete geçerken ev halkını da başka bir tehlike beklemektedir. Bu durum Leyla ve Firuze'yi bir kere daha karşı karşıya getirecektir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in sürpriz var

Cezayir bir yandan evdeki sorunlarla bir yandan da düşmanlarıyla mücadele ederken bu sefer karşısında başka birini bulacaktır.