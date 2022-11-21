21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! "Melis iyi Sergen'in durumu biraz daha ağır..."

Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! "Melis iyi Sergen'in durumu biraz daha ağır..."

"Baş Belası" isimli tiyatro oyununun Çorum gösterisinden dönen ekip Merzifon'da kaza geçirdi. Arabada bulunan 3 kişi hayatını kaybederken Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin aralarında olduğu 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Melis İşiten'in sağlık durum hakkında açıklama yapan Uraz Kaygılaroğlu Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin sağlık durumlarına dair de bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 12:53
  • 1
  • 6
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! Melis iyi Sergen’in durumu biraz daha ağır...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçiren oyuncuların, Çorum Devlet Tiyatrosu'nda dün akşam "Baş Belası" adlı oyunu sergiledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! Melis iyi Sergen’in durumu biraz daha ağır...

Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'in öldüğü kazada bulunan Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumu merak edildi.

  • 3
  • 6
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! Melis iyi Sergen’in durumu biraz daha ağır...

Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında açıklama yaparken Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin sağlık durumlarına dair de bilgi verdi.

  • 4
  • 6
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! Melis iyi Sergen’in durumu biraz daha ağır...

"SERGEN'İN DURUMU AĞIR..."

Kaygılaroğlu açıklamasında, "Kazadan beri Melis'le irtibat halindeyiz. Çok korktuk çok feci bir kaza yaşadılar, hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok" dedi.

  • 5
  • 6
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! Melis iyi Sergen’in durumu biraz daha ağır...

Ceyhun Fersoy'un ufak tefek yaraları olduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kaygılaroğlu, Sergen Deveci'nin durumunun ağır olduğunu belirtti.