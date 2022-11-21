Uraz Kaygılaroğlu’ndan Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci’nin sağlık durumu hakkında ilk açıklama! "Melis iyi Sergen'in durumu biraz daha ağır..."

"SERGEN'İN DURUMU AĞIR..."

Kaygılaroğlu açıklamasında, "Kazadan beri Melis'le irtibat halindeyiz. Çok korktuk çok feci bir kaza yaşadılar, hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok" dedi.