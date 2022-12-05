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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in acı kaybı! Hamlesinin bedeli ağır olacak

Ben Bu Cihana Sığmazam 5 Aralık Salı akşamı yayınlanacak 12. Bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelecek. Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verecek olan Cezayir bu karşılığın bedelini acı bir kayıpla verecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:28
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in acı kaybı! Hamlesinin bedeli ağır olacak

12.Bölüm:

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in acı kaybı! Hamlesinin bedeli ağır olacak

Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in acı kaybı! Hamlesinin bedeli ağır olacak

Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in acı kaybı! Hamlesinin bedeli ağır olacak

Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar. Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in acı kaybı! Hamlesinin bedeli ağır olacak

Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.