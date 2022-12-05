Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in acı kaybı! Hamlesinin bedeli ağır olacak

Ben Bu Cihana Sığmazam 5 Aralık Salı akşamı yayınlanacak 12. Bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelecek. Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verecek olan Cezayir bu karşılığın bedelini acı bir kayıpla verecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...