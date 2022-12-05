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Altın Kelebek’ten atv’ye 6 ödül

Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 48. Kez düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında Müge Anlı, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Bir Küçük Gün Işığı dizisinin küçük oyuncusu Azra Aksu da yerini aldı.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:09
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Altın Kelebek’ten atv’ye 6 ödül

2022 yılına damga vuran isimler birçok dalda ödüllendirilirken atv 6 ayrı kategoride ödül aldı.

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Altın Kelebek’ten atv’ye 6 ödül

Bu ödüllerin ikisi yıllardır zirveden inmeyen ekranların fenomen ismi Müge Anlı'yaydı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı "En İyi Kadın Sunucu" ve "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülünü aldı.

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Altın Kelebek’ten atv’ye 6 ödül

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Kardeşlerim'in başarılı oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun hem "Yıldızı Parlayanlar" ödülünü, hem de dizideki partneri Onur Seyit Yaran ile "En İyi Dizi Çifti" ödülünü aldı.

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Altın Kelebek’ten atv’ye 6 ödül

Gecede "En İyi Erkek Sunucu" ödülünü Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla Kenan İmirzalıoğlu, En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü ise Bir Küçük Gün Işığı'ndaki performansıyla Azra Aksu aldı.

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Altın Kelebek’ten atv’ye 6 ödül