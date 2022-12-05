Altın Kelebek’ten atv’ye 6 ödül

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Kardeşlerim'in başarılı oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun hem "Yıldızı Parlayanlar" ödülünü, hem de dizideki partneri Onur Seyit Yaran ile "En İyi Dizi Çifti" ödülünü aldı.