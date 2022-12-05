05 Aralık 2022, Pazartesi
Altın Kelebek’ten atv’ye 6 ödül
Hürriyet okurlarının oylarıyla belirlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 48. Kez düzenlenen ödül töreninde, televizyon ve müzik dünyasının parlayan yıldızları arasında Müge Anlı, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Bir Küçük Gün Işığı dizisinin küçük oyuncusu Azra Aksu da yerini aldı.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:09
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