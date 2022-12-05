Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir’den sempatik set pozları! Sosyal medyayı yıktı geçti! Partneri Afra Saraçoğlu’ndan sitem gecikmedi

Yalı Çapkını'nında evin haylaz çocuğu Ferit'i Mert Ramazan Demir'den set pozları geldi, Afra Saraçoğlu kayıtsız kalmadı! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, paylaştığı Yalı Çapkını ekranlara geldiği günden bu yana gündem olmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan dizide Ferit karakteriyle genç kızların gönlünde taht kuran Mert Ramazan Demir son olarak setten paylaşım yaptı. Demir'in sempatik pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Afra'dan sitem gecikmedi!