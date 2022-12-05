05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir’den sempatik set pozları! Sosyal medyayı yıktı geçti! Partneri Afra Saraçoğlu’ndan sitem gecikmedi

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir’den sempatik set pozları! Sosyal medyayı yıktı geçti! Partneri Afra Saraçoğlu’ndan sitem gecikmedi

Yalı Çapkını'nında evin haylaz çocuğu Ferit'i Mert Ramazan Demir'den set pozları geldi, Afra Saraçoğlu kayıtsız kalmadı! Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, paylaştığı Yalı Çapkını ekranlara geldiği günden bu yana gündem olmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eseri olan dizide Ferit karakteriyle genç kızların gönlünde taht kuran Mert Ramazan Demir son olarak setten paylaşım yaptı. Demir'in sempatik pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Afra'dan sitem gecikmedi!

Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:31
  • 1
  • 190
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den sempatik set pozları! Sosyal medyayı yıktı geçti! Partneri Afra Saraçoğlu’ndan sitem gecikmedi

Son zamanların fenomen dizisi Yalı Çapkını konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgi topluyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden uyarlanan dizide Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 190
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den sempatik set pozları! Sosyal medyayı yıktı geçti! Partneri Afra Saraçoğlu’ndan sitem gecikmedi

FERİT KORHAN'DAN YALI ÇAPKINI İTİRAFI

Son günlerde hem yakışıklılığı hem de yeteneğiyle çok konuşulan Mert Ramazan Demir, geçen günlerde Cihangir'de görüntülenmişti. Genç oyuncu Yalı Çapkını itirafıyla dikkat çekmişti.

  • 3
  • 190
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den sempatik set pozları! Sosyal medyayı yıktı geçti! Partneri Afra Saraçoğlu’ndan sitem gecikmedi

"BEKLEDİĞİMDEN ÇOK BAŞKA BİR SEVİYEYE GELDİ "

24 yaşındaki Mert Ramazan Demir, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi. Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" demişti.

  • 4
  • 190
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den sempatik set pozları! Sosyal medyayı yıktı geçti! Partneri Afra Saraçoğlu’ndan sitem gecikmedi

Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından set pozlarını paylaştı.

  • 5
  • 190
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den sempatik set pozları! Sosyal medyayı yıktı geçti! Partneri Afra Saraçoğlu’ndan sitem gecikmedi

Yakışıklı oyuncunun, "İlk sahnemi çektim umarım yayında da görürüz" notuyla yayınladığı karelerine ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.