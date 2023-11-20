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Haberler Galeri Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim

Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim

Zeynep Kadıoğlu ile geçtiğimiz yıl boşanan Okan Karacan, eski eşiyle karakolluk olmuştu. Kadıoğlu'nu, annesini ve kız kardeşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu ardından tehdit videoları yayınlamıştı. Yaşanan olaylar sonrası Nişantaşı'nda görüntülenen Karacan, sıkıntılı günleri atlattıklarını, beyin detoksu yapmak için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yattığını ve kafası karışan herkese bunu önerdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 13:03
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Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, 2014'te dünyaevine girdiği eşi Zeynep Kadıoğlu'ndan geçtiğimiz ocak ayında ani bir kararla boşanmıştı. Önceki aylarda ise eski eliyle birlikte kurduğu yapım şirketine polislerle birlikte giden Karacan ve şirket çalışanları arasında arbede çıkmıştı.

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Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim

"GELİYORUM ZEYNEP, KAPIYA ÇIK"

Yaşananların ardından eski eşini, kayınvalidesi Emine Kadıoğlu'nu ve baldızı Zerrin Kadıoğlu'nu darp ettiği için gözaltına alınan Karacan; serbest bırakıldıktan sonra, "Geliyorum Zeynep, kapıya çık... Çocukları alacağım" diyerek küfürler ettiği ve tehditler savurduğu bir videoyu Instagram'dan paylaşmıştı.

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Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Daha önce oyuncu hakkında "Sahte isimlerle beni taciz ediyor. 'Tanışabilir miyiz?' diyerek beni tuzağa düşürmeye çalışıyor" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Kadıoğlu ise "Can güvenliğim yok" notuyla yetkililerden yardım istemişti.

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Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim

"YENİ BİR DÜZEN KURDUK BARIŞ İLAN ETTİK"

Okan Karacan, Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı. Eşi Zeynep Kadıoğlu ile olaylı şekilde boşanan komedyen, "Ayrıldıktan sonra yeni bir düzen kurduk. Barış ilan ettik ve çocuklar adına güzel şeyler konuşuyoruz. Yeni filmim vizyona girecek. Arkasından 'Çılgın Dersane 5' geliyor. Umarım sinema salonu istediğimiz seyirciye ulaştırırız" dedi.

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Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim

"BEYİN DETOKSU İÇİN HASTANEYE YATTIM"

Eski eşiyle karakolluk olan Karacan, "Her ailenin içerisinde olacak şeyler. Özelimiz maalesef herkese yansıdı. O süreçte altı ay annemle kaldım. Özel Fransız Lape Hastanesi'nde yattım. Beyin detoksu yapmak için Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yattım. Kafası karışanlara öneririm. Herkesin profesyonel desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.