20 Kasım 2023, Pazartesi
Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim
Zeynep Kadıoğlu ile geçtiğimiz yıl boşanan Okan Karacan, eski eşiyle karakolluk olmuştu. Kadıoğlu'nu, annesini ve kız kardeşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu ardından tehdit videoları yayınlamıştı. Yaşanan olaylar sonrası Nişantaşı'nda görüntülenen Karacan, sıkıntılı günleri atlattıklarını, beyin detoksu yapmak için ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yattığını ve kafası karışan herkese bunu önerdiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 20.11.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 13:03
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