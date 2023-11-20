Eski eşiyle karakolluk olan Okan Karacan beyin detoksu için hastaneye yattı: Herkese tavsiye ederim

"BEYİN DETOKSU İÇİN HASTANEYE YATTIM"

Eski eşiyle karakolluk olan Karacan, "Her ailenin içerisinde olacak şeyler. Özelimiz maalesef herkese yansıdı. O süreçte altı ay annemle kaldım. Özel Fransız Lape Hastanesi'nde yattım. Beyin detoksu yapmak için Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yattım. Kafası karışanlara öneririm. Herkesin profesyonel desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.