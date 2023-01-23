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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yine bomba bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 18. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek olan dizinin yeni bölümünde, Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir. Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:22
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

18.Bölüm:

Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

Cezayir, Leyla'ya gerekli açıklamada bulunur ve rahatlamasını sağlar. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

Gülendam geçirdiği bir kriz yüzünden tekrar hastaneye kaldırılınca Cezayir, Firuze'ye annesiyle yeterince ilgilenmediğini söyler ve Firuze'ye duygusal olarak yüklenir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

Firuze'ye bilinmedik bir yerden çiçekler gelmeye başlar. Firuze'nin aldığı çiçekler onun Cezayir'e olan duygularını yumuşatırken Leyla, Cezayir'in kendisine olan sevgisini sorgulamasına neden olur.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

Ama çiçekler bambaşka bir sürpriz buluşmanın habercisidir.