Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir taviz vermiyor

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yine bomba bir bölümle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 18. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek olan dizinin yeni bölümünde, Cezayir, Bekir konusunda verdiği kararın vicdan muhasebesini daha bitirmemişken Leyla, ağabeyi Bekir'i iyice merak edip Cezayir'i sıkıştırır. Lakin Bekir'in ölümünü tek bilen Cezayir değildir. Cezayir, Bekir'in akıbeti hakkında Leyla'ya ne cevap verecektir? Bekir ile ilgili sırra vakıf olan sürpriz kişi kimdir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...