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Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte ‘Rüzgardan olan’

Nihat Doğan İranlı hayranı Arezoo Doğan ile geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Nihat Doğan, geçtiğimiz hafta baba oldu. Nihat Doğan şimdi ise oğlunun yüzünü takipçileriyle paylaştı. İşte Nihat doğan'ın oğlu Badıkan...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:53
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Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte ‘Rüzgardan olan’

Nihat Doğan, geçtiğimiz sene eylül ayında apar topar İranlı hayranı Arezoo ile gözlerden uzak bir düğünle nikah masasına oturdu.

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Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte ‘Rüzgardan olan’

'AMİN BADIKAN'

8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Nihat Doğan, oğluna vereceği isim ile gündem oldu. Doğan, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıkan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak." dedi.

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Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte ‘Rüzgardan olan’

BAKIN ANLAMI NE ÇIKTI

Nihat Doğan, anlamı merak edilen Badıkan ismini manasını da şu sözler ile açıkladı: Farsça Bad rüzgar demekmiş, Badıkan rüzgardan olan demek.

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Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte ‘Rüzgardan olan’

Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Nihat Doğan, geçtiğimiz hafta baba oldu.

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Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte ‘Rüzgardan olan’

Oğlu ve eşini paylaşarak müjdeli haberi duyuran Nihat Doğan , "Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi.