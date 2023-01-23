23 Ocak 2023, Pazartesi
Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte ‘Rüzgardan olan’
Nihat Doğan İranlı hayranı Arezoo Doğan ile geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Eşinin hamileliğinden dolayı sade bir düğünle evlenen Nihat Doğan, geçtiğimiz hafta baba oldu. Nihat Doğan şimdi ise oğlunun yüzünü takipçileriyle paylaştı. İşte Nihat doğan'ın oğlu Badıkan...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:53
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