Nihat Doğan oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte ‘Rüzgardan olan’

'AMİN BADIKAN'

8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Nihat Doğan, oğluna vereceği isim ile gündem oldu. Doğan, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıkan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak." dedi.