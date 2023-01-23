23 Ocak 2023, Pazartesi
Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde dans-bale alanında ödüle layık görülen ünlü balet Tan Sağtürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllarca Yıllarca Fransa'da yaşayan Sağtürk, "Ben Türk vatandaşıyım. Bu topraklarda doğdum, Türk'üm ve bu kimliğimle de gurur duyuyorum" dedi. Yeniden inşa edilen AKM'nin önemine dikkat çeken Sağtürk, "Her kesimi buluşturan bir merkez" ifadelerini kullandı. AKM'nin yenilikçi bir teknoloji ile donatılmasını kıymetli bulan balet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası'nın da önemli bir yapı olduğunu söyledi. İşte Tan Sağtürk'ün Sabah yazarı Tuba Kalçık'a yaptığı açıklamalar...
Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 11:52
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