Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde dans-bale alanında ödüle layık görülen ünlü balet Tan Sağtürk, Günaydın'a konuştu. Yıllarca Fransa'da yaşayan Sağtürk, "Ben Türk vatandaşıyım. Bu topraklarda doğdum, Türk'üm ve bu kimliğimle de gurur duyuyorum" dedi

Bale dünyasının ünlü ismi Tan Sağtürk, AKM'nin yeniden yapılmasını çok değerli bulduğunu ve yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası'nın da önemli bir yapı olduğunu söyledi. Kültür ve sanat alanında önemli projelerin hayata geçtiğini ve meslektaşlarını gururla izlediğini belirten Tan Sağtürk, yeni projelerinden de söz etti.