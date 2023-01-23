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Haberler Galeri Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü

Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde dans-bale alanında ödüle layık görülen ünlü balet Tan Sağtürk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıllarca Yıllarca Fransa'da yaşayan Sağtürk, "Ben Türk vatandaşıyım. Bu topraklarda doğdum, Türk'üm ve bu kimliğimle de gurur duyuyorum" dedi. Yeniden inşa edilen AKM'nin önemine dikkat çeken Sağtürk, "Her kesimi buluşturan bir merkez" ifadelerini kullandı. AKM'nin yenilikçi bir teknoloji ile donatılmasını kıymetli bulan balet, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası'nın da önemli bir yapı olduğunu söyledi. İşte Tan Sağtürk'ün Sabah yazarı Tuba Kalçık'a yaptığı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 11:52
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Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde dans-bale alanında ödüle layık görülen ünlü balet Tan Sağtürk, Günaydın'a konuştu. Yıllarca Fransa'da yaşayan Sağtürk, "Ben Türk vatandaşıyım. Bu topraklarda doğdum, Türk'üm ve bu kimliğimle de gurur duyuyorum" dedi

Bale dünyasının ünlü ismi Tan Sağtürk, AKM'nin yeniden yapılmasını çok değerli bulduğunu ve yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası'nın da önemli bir yapı olduğunu söyledi. Kültür ve sanat alanında önemli projelerin hayata geçtiğini ve meslektaşlarını gururla izlediğini belirten Tan Sağtürk, yeni projelerinden de söz etti.

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Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü

Son dönemde Anadolu'ya yönelik projelerinizle adınızdan söz ettiriyorsunuz. Bu projelerden bahseder misiniz?

Yıllar önce Anadolu'ya yönelik çalışmalarımız vardı ancak olağanüstü hal olduğu için zor ve sınırlı çalışmalarımız olmuştu. Bölgenin rahatlamasıyla birlikte çalışmalarımıza devam etme imkanı bulduk. Örneğin geçtiğimiz günlerde, Diyarbakır'dan Mardin'e gece keyifli ve güvenli bir yolculuk yaptık. Daha önce Diyarbakır Bismil Mustafa Kemal İlköğretim okulunda öğrencilerle buluşma şansına sahip olduk. Onların gözlerindeki ışık bizi sonsuz derece mutlu etti. Ülkemizin tüm çocuklarına eşit fırsatlar sunabilmek adına çıktığımız bu yolculukta tüm bilgi ve deneyimimizi onlarla paylaşmanın heyecanı içerisindeydik.

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Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü

Anadolu'da durum nasıl?

Kızlı-erkekli tüm çocuklarımızın ve ailelerinin bale sanatına olan merakları bizleri çok umutlandırdı. Anadolu'da aileler çoğunlukla erkek-kız çocuğu ayırt etmeden baleye göndermek istiyor. Batı'ya göre daha açık davranabiliyorlar. Büyükşehirlerde kafa karışıklığı oluşabiliyor. Anadolu topraklarımızın çok eskiye uzanan derin kültürünün bugünde yaşayan nesle kadar ulaşabildiğini fark ediyoruz. Daha güzel ne olabilirki... Anadolu insanı sanatsal etkinlikleri asla kaçırmak istemez. Anadolu'da gözleri pırıl pırıl parlayan, sanata ihtiyaç duyan çocuklarımız ve aileler var. Onlar aynı eğitim hakkına sahip olmalılar. Sanatsal eğitimin sürekliliğe ihtiyacı var. Hepimiz biliyoruz ki sanatsal eğitim, devamlılık esası üzerine kurulur. Ancak değişen yerel yönetimlerin konuya farklı bakış açılarıyla faaliyetler de durabiliyor. Bunun olmaması için ülkemizin sanat politikasının düzenli olarak yürütülmesi gerekmektedir.

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Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü

BENİM AVANTAJIM AİLEMDİ

Sizin, bale eğitimi alırken en büyük avantajınız neydi?

Benim en büyük avantajım ailemdi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yatılı olarak okudum. Devlet memuru bir ailenin çocuğu olduğum için ailem beni Ankara'da yatılı olmadan kolay okutamazdı. Bu açıdan çok şanslıydım. Konservatuvarların böyle bir yapıda olması çok değerli ama ben altyapı oluşturan bale eğitimi veren diğer kurumların da çok değerli olduğunu düşünüyorum. İşte tam bu noktada bu altyapı kurumlarına teşvik ve yaygın eğitim konusunda daha etkili adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Mensubu olduğum Türkiye Odalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi çatısında bu adımlara yönelik çeşitli projeler sunmak için çalışıyoruz. İlgili bakanlıklara görüş ve önerilerimizi sunmak için hazırlık içindeyiz. Amacımız devlet desteği ile birlikte ülkemizin tüm yetenekli çocuklarına burslu eğitim olanağı sağlamak.

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Ünlü balet Tan Sağtürk yeniden inşa edilen AKM’nin önemini vurguladı: Her kesimi buluşturan bir köprü

Bu arada Fransa'da uzun yıllar yaşadınız. Oranın vatandaşlığını da aldınız değil mi?

Ben Türk vatandaşıyım. Bu topraklarda doğdum, ben Türk'üm ve bu kimliğimle de gurur duyuyorum. Türkiye'den başka yerde yaşamak istemedim, o yüzden de belli bir süre çalıştıktan sonra ülkeme döndüm. Evet Fransız vatandaşlığı aldım. Çifte vatandaşlık sahibi oldum. Hem kendi ülkemde hem de Fransa'da ve turne yaptığımız diğer ülkelerde, sanatımı icra etme fırsatına sahip oldum.